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Οι ευρωβουλευτές κάλεσαν το Συμβούλιο και την Κομισιόν να εξετάσουν στοχευμένες κυρώσεις και να αναστείλουν τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της Ένωσης.

Το ψήφισμα απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, προτείνοντας παράλληλα την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας με πρότυπο την επιχείρηση ASPIDES.

Η Ευρωβουλή έθεσε προθεσμία τριών μηνών στην Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, για την υποβολή έκθεσης σχετικά με τις διπλωματικές ενέργειες και τα μέτρα προστασίας.

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Την επιχειρησιακή προετοιμασία για την εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της ΕΕ (άρθρο 42 παράγραφος 7), ακόμη και σε θαλάσσια σενάρια, καθώς και την εξέταση επιβολής στοχευμένων κυρώσεων ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα καταδίκης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο υιοθετήθηκε την Πέμπτη (26/11) στο Στρασβούργο.

Η Ευρωβουλή ζητά επίσης την αναστολή ή ανακατεύθυνση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που στηρίζει την εφαρμογή του παράνομου μνημονίου κατά παράβαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, καθώς και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

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Μάλιστα, θέτει προθεσμία τριών μηνών στην Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προκειμένου να παρουσιάσουν έκθεση για τις διπλωματικές ενέργειες, τις εγγυήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.

«Μετατρέπουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε συγκεκριμένες πράξεις», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις ως εισηγητής της πολιτικής του ομάδας, αναδεικνύοντας τις προβλέψεις για τις κυρώσεις και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Για «μία ηχηρή απάντηση στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και την επιθετικότητά της» έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ – Τουρκίας, ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ανέλαβε τον γενικό συντονισμό της σύνταξης του κοινού ψηφίσματος κατόπιν απόφασης των πολιτικών ομάδων.

«Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμφισβήτηση της ίδιας της Ένωσης στο σύνολό της», τόνισε.

Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τα θαλάσσια σενάρια

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παράγραφος 17 του ψηφίσματος, η οποία δεν αναδεικνύεται στο επίσημο δελτίο Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου.

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Σε αυτήν γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να παράσχουν βοήθεια και συνδρομή, με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σε κράτος μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση στο έδαφός του.

Οι ευρωβουλευτές καλούν το Συμβούλιο και την Κάγια Κάλας «να προωθήσουν την επιχειρησιακή εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων σεναρίων», καθιστώντας σαφές ότι μια τέτοια επίθεση θα έχει συνέπειες στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη.

Το ψήφισμα δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα, αλλά ζητά την επιχειρησιακή προετοιμασία για ενδεχόμενη εφαρμογή της.

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Άκυρο το μνημόνιο – Κυρώσεις και χρηματοδότηση

Το Ευρωκοινοβούλιο αποδοκιμάζει την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, τονίζοντας ότι παραμένει άκυρο, ανυπόστατο και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Υπογραμμίζει ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές και επαναβεβαιώνει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, σε θαλάσσιες ζώνες.

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Ζητά την ανάκληση του μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και την αποχή από σεισμικές έρευνες, γεωτρήσεις και παραχωρήσεις σε περιοχές όπου τρίτα κράτη έχουν θαλάσσια δικαιώματα.

Καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις κατά προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών στο πλαίσιο εφαρμογής του μνημονίου και την Κομισιόν να αναστείλει ή να ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας» και του casus belli

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Το ψήφισμα καταδικάζει την πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, τις παραβιάσεις χωρικών υδάτων, την παράνομη αλιεία και την απόρριψη του ελληνικού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

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Χαρακτηρίζει την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών υδάτων της Τουρκίας απόπειρα προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας» υπό το πρόσχημα της περιβαλλοντικής προστασίας.

Παράλληλα, αποδοκιμάζει τη διατήρηση της τουρκικής απειλής πολέμου (casus belli) σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Καλεί επίσης την Τουρκία να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας και τη Λιβύη να την κυρώσει.

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Προστασία του ηλεκτρικού καλωδίου και το πρότυπο της ASPIDES

Ειδική αναφορά γίνεται στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, και στην τουρκική παρεμπόδιση των εργασιών κοντά στην Κάσο τον Ιούλιο του 2024.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του έργου και από την Τουρκία να απέχει από κάθε παρέμβαση.

Παράλληλα, ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας, με επιχειρησιακό πρότυπο την επιχείρηση ASPIDES, για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Στήριξη στην Ελλάδα για την οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη

Το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας για θαλάσσια οριοθέτηση με τη Λιβύη μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Διαμηνύει, παράλληλα, ότι η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει έμπρακτο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών.

Το ψήφισμα, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικό, μεταφέρει πλέον το βάρος των επόμενων κινήσεων στην Κομισιόν, το Συμβούλιο και την ευρωπαϊκή διπλωματία, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις εντός τριών μηνών.