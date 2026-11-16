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Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του συγκεκριμένου έργου.

Παράλληλα, ο κ.

Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας ότι δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Οι δύο υπουργοί αναγνώρισαν τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

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Το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector) και το τουρκολιβυκό μνημόνιο έθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, κατά τη διμερή συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, στα γραφεία της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, με έμφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία και τις ενεργειακές και μεταφορικές διασυνδέσεις.

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Για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου, ο Γεραπετρίτης υπογράμμισε την ανάγκη απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των εργασιών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και σημασίας.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου, επισημαίνοντας ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, τις οποίες αναγνώρισαν ως ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια.

Το μήνυμα Γεραπετρίτη νωρίτερα

Νωρίτερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε στείλει σαφές μήνυμα για τις ενεργειακές διασυνδέσεις Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου.

«Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά. Αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο με τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά επίσης και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου», είχε επισημάνει.

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Όπως υπογράμμισε, η συνδεσιμότητα αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια και «δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Η συνάντηση Γεραπετρίτη–Φιντάν πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των σημερινών ευρωπαϊκών εργασιών στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας υπουργός συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ενώ ο Τούρκος ομόλογός του μετέβη στη βελγική πρωτεύουσα για τη δεύτερη υπουργική συνάντηση για τη Διαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα, με τη συμμετοχή χωρών του Νοτίου Καυκάσου, της Κεντρικής Ασίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Στη διευρυμένη αυτή συνάντηση βρίσκονται στο επίκεντρο η ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και οι μεταφορικές και ενεργειακές διασυνδέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

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