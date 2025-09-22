Μπήκαμε σε μία ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Επίκεντρο η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αύριο Τρίτη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν και λίγα εικοσιτετράωρα αργότερα η τριμερής για το Κυπριακό. Γκουντέρες, Χριστοδουλίδης, Τατάρ. Από τις ανακοινώσεις που γίνονται με την προσφιλή μέθοδο των διαρροών, σκοπός της ημίωρη συναντήσεις, (δηλαδή άψε σβήσε, αν υπολογίσουμε και τον χρόνο της διερμηνείας), θα είναι η διατήρηση ενός κλίματος που να μην παράξει κρίση, σε όλα τα προβλήματα που έχει βάλει η Άγκυρα επάνω στο τραπέζι μας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει να αρθεί το casus belli. Όχι για να μην έχουμε την απειλή πολέμου με τις δύο «Στρατιές του Αιγαίου» όπως τις ονομάζει, που έχει αναπτύξει η Τουρκία στα παραλία απέναντι από τα νησιά μας, αλλά για να μπορέσει να πάρει την δουλειά ο Ερντογάν από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα SAFE. Γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Όλα για την μπίζνα. Εκτός κι αν κάνω λάθος. Με λίγα λόγια, μακάρι η συνάντηση να βγάλει κάποιος ζουμί έστω και μερικές σταγόνες, αλλά πιστεύω ότι το σκηνικό θα κληρωθεί έχοντας συμπεριλάβει το γνωστόν: Τις χειραψίες, τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα όποια χαμόγελα, γιατί συνήθως ο δικός μας είναι πιο χαμογελαστός από τον συνήθως πιο βλοσυρό συνομιλητή του.

Σε ό,τι αφορά το κυπριακό, εδώ οι προσδοκίες είναι ακόμα λιγότερες αν και η Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, αναφέρομαι στην κυρία Ολγκίν. δηλώνει ότι ήρθε η ώρα των σημαντικών αποφάσεων. Το τι εννοεί η Λατινοαμερικάνα διπλωμάτης, δεν μπορώ να το αντιληφθώ, γιατί δε φαντάζομαι ότι υπονοεί την πρόταση που διακινεί επιτακτικά και φορτικά τα τελευταία πέντε χρόνια για να ακριβολογώ, ο Ερντογάν για τα δύο κράτη. Αυτό το θεωρώ απίθανο. Αλλά αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες μου είναι ότι θα υπάρξει μία σχετική πρόοδο σε ό,τι αφορά τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Για τα οποία μπορεί και πρέπει να ζητά τα πνευματικά δικαιώματα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γιατί αυτός ήταν που επέμενε να μπούνε στην διαδικασία του διαλόγου για το κυπριακό, όταν έγινε πέρυσι η τελευταία πενταμερής.

Τέλος, με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε και την συνάντηση στο Λευκό Οίκο. Μετά την πολύ πρόσφατη μυστική επαφή που είχε ο γαμπρός Ερντογάν με τον Πρόεδρο Πραμπ, τώρα θα έχει και ο ίδιος ο πεθερός συνομιλίες στο οβάλ γραφείο. Οι προκαταρκτικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου καθόλου αισιόδοξες για την ελληνική πλευρά, με δεδομένο ότι κάτι πέταξε στους δημοσιογράφους για τα F 16 και τα F 35. Αλλά αν θυμάμαι καλά, τα περί αντιθέτου μίλησε στο Καπιτώλιο η νέα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όταν περνούσε από τη Γερουσία για την έγκριση του διορισμού της. Αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα ο Ερντογάν ξέρει καλά να παίζει το παιχνίδι της πολιτικής και εμείς απλά τον παρακολουθούμε. Αυτή είναι μια επική η αλήθεια η οποία αφορά το Μαξίμου

