Ρώτησα το CHATGPT5, την Τεχνητή Νοημοσύνη, ποιές είναι οι πιθανότητες επιτυχίας του Αλέξη Τσίπρα προχωρώντας στην ίδρυση νέου κόμματος. Μου απάντησε ότι με τα σημερινά δεδομένα, αν ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει κόμμα, οι προοπτικές του είναι ρεαλιστικά καλές για είσοδο στη Βουλή και αβέβαιες για κάτι πολύ παραπάνω. Ερευνώντας τα πολύ πρόσφατα δημοσκοπικά δεδομένα, αποτύπωσε τα εξής:

Ελάχιστη βάση: Σε πρόσφατη μέτρηση της Pulse, 8% λένε ότι θα το ψήφιζαν και 12% δηλώνουν «ενδιαφέρον». Ένδειξη ότι περνά άνετα το 3%, άρα μπαίνει στη Βουλή.

Δυνητικό «ταβάνι»: Ο CEO της Pulse εκτιμά άνω όριο έως 20%, με πιθανή εκκίνηση χαμηλότερα. Η κύρια δεξαμενή ψηφοφόρων θα ήταν κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, δευτερευόντως από Πλεύση Ελευθερίας, λιγότερο από ΠΑΣΟΚ.

Συσχετισμοί σήμερα: ΝΔ 24–29%, ΠΑΣΟΚ 11.5–14%, ΣΥΡΙΖΑ 6%. Συνεπώς Υ πάρχει κενό στον χώρο της κεντροαριστεράς για νέο σχήμα, αλλά ο πήχης της «κύριας αντιπολίτευσης» είναι διψήφιος.

Πρόχειρες πιθανότητες (κατά προσέγγιση)

Να μπει στη Βουλή: υψηλή, 70–90%.

Διψήφιο ποσοστό (10–15%) έως το 2027: μεσαία πιθανότητα 30–40%.

Να γίνει κύρια αντιπολίτευση: χαμηλο-μεσαία πιθανότητα 20–30% (εξαρτάται από διαρροές από ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ και συμμαχίες).

Να διεκδικήσει πρωτιά πριν το 2027: χαμηλή 10%.

Τι θα το κρίνει πρακτικά

Ποίοι θα τον ακολουθήσουν (στελέχη/πρόσωπα), Αν θα συσπειρώσει τον κατακερματισμένο χώρο της αριστεράς/κεντροαριστεράς. Σαφές πρόγραμμα & τόνος. Οργάνωση/δίκτυο σε περιφέρειες.

Ρώτησα το CHATGPT5 από πού θα δεχθεί τον μεγαλύτερο πόλεμο. Από Δεξιά, Αριστερά, από ποιούς χώρους. Και η απάντηση:

Σύντομα και καθαρά: ο μεγαλύτερος «πόλεμος» θα έρθει από το κέντρο/κεντροαριστερά (ΠΑΣΟΚ), και αμέσως μετά από τη Δεξιά (ΝΔ). Στην «παραδοσιακή» Αριστερά ο πόλεμος θα είναι πιο ιδεολογικός και αποσπασματικός.

ΠΑΣΟΚ (κέντρο–κεντροαριστερά): πιθανότατα ο σκληρότερος αντίπαλος. Το νέο κόμμα θα του κόβει το οξυγόνο του «πρώτου της αντιπολίτευσης», άρα βλέπουμε ήδη μετωπική ρητορική (Ανδρουλάκης: «σκηνοθέτησε τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ»). Περιμένετε αφήγημα «χρήσιμης ψήφου» και προσπάθεια να τον εγκλωβίσουν ως παράγοντα αστάθειας στον χώρο.

ΝΔ (κεντροδεξιά/Δεξιά): έντονη αλλά “εργαλειακή” επίθεση. Στόχος να μη γιγαντωθεί ένας νέος πόλος απέναντι στην κυβέρνηση. Θα του υπενθυμίζουν 2015 (capital controls, κωλοτούμπα κ.λπ.) και θα τον χτυπούν στην αξιοπιστία/διακυβέρνηση. Το έχει ήδη κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΣΥΡΙΖΑ & Νέα Αριστερά: προς ώρας χαμηλοί τόνοι. Η ηγεσία κρατά αποστάσεις χωρίς ευθεία ρήξη (δηλώσεις Φάμελλου/Χαρίτση). Αν όμως αρχίσει «αιμορραγία» ψηφοφόρων/στελεχών, ο τόνος μπορεί να σκληρύνει.

ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και λοιπή ριζοσπαστική Αριστερά: Ιδεολογικό πυρ. Ήδη βλέπουμε αιχμές (ΚΚΕ περί «ενσωμάτωσης δυσαρέσκειας», καυστικές δηλώσεις Κωνσταντοπούλου). Αυτός ο πόλεμος κόβει λιγότερο εκλογικά, αλλά επηρεάζει την εικόνα στον χώρο.

Γιατί ΠΑΣΟΚ/ΝΔ θα «χτυπήσουν» περισσότερο; Επειδή οι δεξαμενές στήριξης που μετριούνται για ένα κόμμα Τσίπρα βρίσκονται κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς/αριστεράς (άρα απειλεί ΠΑΣΟΚ άμεσα) και διότι ένα νέο σχήμα μπορεί να ανασυνθέσει την αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ.

Συμπερασματικά: Το βασικό μέτωπο θα είναι ΠΑΣΟΚ vs Τσίπρας για το ποιος θα εκφράσει την κεντροαριστερά. Η ΝΔ θα τον «χτυπά» συστηματικά στο παρελθόν/αξιοπιστία. Από τα αριστερά, θα δέχεται ιδεολογικές βολές (ΚΚΕ, Πλεύση), ενώ ΣΥΡΙΖΑ/Νέα Αριστερά κρατούν προς το παρόν πιο θεσμική στάση, ανάλογα με τις μελλοντικές μετακινήσεις.