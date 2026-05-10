Η συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια άργησε επικίνδυνα. Σε μια χώρα χωρίς επαρκείς ποδηλατόδρομους, χωρίς συστηματική κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία και με ελλιπείς ελέγχους, η ανεξέλεγκτη χρήση τους έχει μετατραπεί σε καθημερινό ρίσκο για παιδιά, πεζούς και οδηγούς.

Τα πατίνια δεν είναι παιχνίδι. Είναι ελαφρά οχήματα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται: με κανόνες, όρια ταχύτητας, ελέγχους, ευθύνη των γονέων και αυστηρές κυρώσεις για όσους τα τροποποιούν ώστε να αναπτύσσουν επικίνδυνες ταχύτητες.

Κύριε Πρωθυπουργέ, το ζήτημα χρειάζεται πολιτική απόφαση τώρα. Όπως υπήρξαν παρεμβάσεις για τη βία στα γήπεδα και το bullying, έτσι απαιτείται άμεση κινητοποίηση και εδώ.

Και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινωνία παρακολουθεί αυστηρά: ακρίβεια, κράτος δικαίου και καθημερινή ασφάλεια μετρούν πλέον περισσότερο από κάθε επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί κάθε καθυστέρηση μπορεί να μετρηθεί πολιτικά, αλλά και με ανθρώπινες ζωές.