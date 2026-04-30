Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την προσχώρηση του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή (πρώην ΣΥΡΙΖΑ) Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ η Νάντια Γιαννακοπούλου εκλήθη να σχολιάσει την είδηση ότι ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί το απόγευμα της Πέμπτης με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να «κλειδώσει» και επισήμως η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ.

«Καλώς να έρθει, τι άλλο να πω εγώ;», είπε αρχικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν συμμετέχω στην επιτροπή διεύρυνσης. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θέλουμε τη διεύρυνση, θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά μας, όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους».

Σκανδαλίδης: Βεβαίως βλέπω θετικά τον Φαραντούρη

Αντίθετα, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, σε συνέντευξή του στο Action 24 τόνισε: «όποιο στέλεχος θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, οι πόρτες είναι ανοιχτές» και συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας ότι έχει «κλειδώσει» η ένταξη Φαραντούρη, πως βεβαίως τον βλέπει θετικά και είναι καλοδεχούμενος στο κόμμα, μετά και από την παρουσία του στο Συνέδριο.

Τα επόμενα πρόσωπα που ακούγονται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Στο μεταξύ, από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ βολιδοσκοπούνται και άλλα εν ενεργεία πολιτικά πρόσωπα, εκτός του Νικόλα Φαραντούρη. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής, εκτιμούν αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ ότι θα ενταχθεί στο κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα ότι θα διεκδικήσει την εκλογή του στα Χανιά.

Εξίσου ψηλά βρίσκεται η περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη που, παρά τις αντιδράσεις των παπανδρεϊκών, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει διαψεύσει ότι επιθυμεί την ένταξή της στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ. Σε περίπτωση που κλειδώσει η μετακίνηση μετά από την ανεξαρτητοποίησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι υποψήφια στη Β΄ Πειραιά.

Συζήτηση γίνεται και για τη Θεοδώρα Τζάκρη που κάνει βήματα επαναπροσέγγισης με το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο κύκλος της στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη δείχνει να κλείνει. Κοντά στην επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ βρίσκεται επίσης ο Θάνος Μωραΐτης, υφυπουργός στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη.