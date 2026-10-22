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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε τη δημοσκόπηση της GPO που παρουσίασε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου το iefimerida.gr σε ανάρτησή του ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος και συγκεκριμένα στα μειωμένα ποσοστά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Στη δημοσκόπηση το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» έχει 2,2% στην πρόθεση ψήφου και 2,6% στην εκτίμηση ψήφου, κι αν τα ποσοστά επιβεβαιωθούν στις εκλογές, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μένει εκτός Βουλής.

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Ο Νίκος Καραχάλιος στην ανάρτησή του αναφέρει «καμιά ελπίδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλέον», συμπληρώνει ότι μετά το δημοσκοπικό τέλος αναμένεται το πολιτικό και αφήνει να εννοηθεί ότι η Μαρία Καρυστιανού αναζητεί δικαιολογία για να μην κατέβει στις εκλογές.

Η ανάρτηση του Νίκου Καραχάλιου:

Καμια ελπιδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλεον.. 2,2-2,6% Προθεση-Εκτιμηση Ψηφου Εφτασε+το δημοσκοπικο τελος ! Αναμενεται το πολιτικο Οπως αξιζε σ’ενα εγχειρημα που υπονομευσε το Κινημα των Τεμπων +αδειασε οικογενειες+συγγενεις.. ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ : ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ?

Καμια ελπιδα για την ΕΛΠΙΔΑ πλεον..

2,2-2,6% Προθεση-Εκτιμηση Ψηφου

Εφτασε+το δημοσκοπικο τελος !

Αναμενεται το πολιτικο

Οπως αξιζε σ'ενα εγχειρημα που υπονομευσε το Κινημα των Τεμπων +αδειασε οικογενειες+συγγενεις..

ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑ :

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΙΣ… pic.twitter.com/ph55CtHZrT — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) October 21, 2026

Καρυστιανού: Θα λογοδοτήσουν

Ας σημειωθεί ότι μετά την παρουσίαση της δημοσκόπησης της GPO από το iefimerida.gr έντονη ήταν η αντίδραση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Το Γραφείο Τύπου του κόμματος σχολίασε τα αποτελέσματα με επιθετικό τρόπο, λέγοντας ότι «οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών».

«Ο πόλεμός σας στο αποκορύφωμά του. Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού. Όλες οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών. Σας το υποσχόμαστε», αναφέρει το δελτίο Τύπου.