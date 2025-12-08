Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο η εκδήλωση που διοργανώνει η εφημερίδα «Δημοκρατία» με θέμα «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα». Από τους πρώτους που έφτασαν στον χώρο ήταν ο Κώστας Καραμανλής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Λάκης Λαζόπουλος και πολλοί ακόμη εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Στην εκδήλωση προσήλθε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, δήλωσε πως «το σίγουρο είναι πως αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν το τζόκερ κάθε τόσο».

Κεντρικοί ομιλητές είναι ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ενώ τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος και διευθυντής της εφημερίδας «Εστία», Μανώλης Κοττάκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τιμηθεί επίσης ο διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής για το έργο και τη διαχρονική προσφορά του στον ελληνικό πολιτισμό, επιλογή που αναδεικνύει τον ευρύτερο χαρακτήρα της σημερινής διοργάνωσης.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι, μεταξύ άλλων, οι: Βασιλική Θάνου, Νίκος Δένδιας, Μάριος Σαλμάς, Φάνη Πετραλιά, Νίκος Σηφουνάκης, Γιώργος Λιάνης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Σαλάτας, Βύρων Πολύδωρας, Δώρα Αυγέρη, Προκόπης Παυλόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης, Γιώργος Βλάχος, Έλενα Κουντουρά, Ευάγγελος Αντώναρος, Απόστολος Κακλαμάνης, Κασιμάτη, Γιώργος Μουρούτης, Άρης Σπηλιωτόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Πάνος Καμμένος και Χρήστος Σπίρτζης.