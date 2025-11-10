Ως αιχμή εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, και τα όσα είπε στην συνέντευξη της Κυριακής στον ΑΝΤ1 ο πρώην πρωθυπουργός, ερμηνεύτηκε στη Βουλή μια αποστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη.

«Αν η εχθροπάθεια και η μισαλλοδοξία σε άλλα επίπεδα είναι αρνητική, σε εθνικό επίπεδο είναι καταστροφική για την χώρα» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, μια αναφορά που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένα είδος απάντησης σε όσα του καταλόγισε ο Αντώνης Σαμαράς στην τηλεοπτική του συνέντευξη.

Advertisement

Advertisement

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Σίας Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς για την σχεδιαζόμενη Πενταμερή Διάσκεψη Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, πρωτοβουλία που πρόσφατα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και η Ε.Ε. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως δεν έχουν υπάρξει ακόμη τυπικές συζητήσεις με τις υπόλοιπες χώρες και εφόσον κατά την προγραμματική συζήτηση υπάρξει κατανόηση, δεν θα απέκλειε, όπως ανέφερε, και την ένταξη της ΕΕ στη Διάσκεψη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεσμεύθηκε πως θα προχωρήσει για οποιαδήποτε εξέλιξη στην ενημέρωση της Βουλής και του Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής.