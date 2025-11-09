Ορθάνοιχτο άφησε το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Αφού εξήγησε ότι δεν τίθεται θέμα προσωπικών φιλοδοξιών καθώς έφτασε στην υψηλότερη θέση, αυτή του πρωθυπουργού, και αναφέρθηκε και στον πόνο που έχει ως πατέρας για τον χαμό της κόρης του, εξήγησε:

«Έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό. Το του οφείλω. Αλλά μην περιμένετε σήμερα να σας πω ένα ναι ή ένα όχι».

Ήταν η τοποθέτηση με την οποία έκλεισε η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1. Λίγο νωρίτερα όμως ο Αντώνης Σαμαράς «άστραψε και βρόντηξε» κατά κυβερνητικών πολιτικών και ειδικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η πρώτη «ομοβροντία» αφορούσε στη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών από την κυβέρνηση και ειδικά στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του.

«Τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης προς τους γονείς», ανέφερε ο κ. Σαμαράς προσθέτοντας ότι ήταν «μία προσέγγιση χωρίς ψυχή και πολλές φορές χωρίς ήθος». Όπως εξήγησε, η πρόσφατη απώλεια της κόρης του τον έκανε να έρθει πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, στο θέμα των Τεμπών αυτό που ένωσε τους Έλληνες ήταν το αίτημα για απονομή Δικαιοσύνης και οι κυβερνητικοί χειρισμοί πλήγωσαν τους πολίτες.

Σκληρή κριτική για την ακρίβεια

Κυβερνητικά λάθη βλέπει ο Αντώνης Σαμαράς και στο θέμα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Εξηγώντας ότι όλα ξεκινούν από το κόστος και αυτό καθορίζεται από την ενέργεια , χαρακτήρισε λανθασμένη τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με κερδισμένη την αισχροκέρδεια, όπως και τη διατήρηση του υψηλού ΦΠΑ επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση που δεν θέλει να μειώσει τους συντελεστές.

«Στην οικονομία έχουν δυστυχώς σχηματιστεί πια ολιγοπώλια. Στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στις τηλεπικοινωνίες, στην ναυσιπλοΐα ακόμα. Αυτά είναι ολιγοπώλια παντού, σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος δηλαδή της μεσαίας λεγόμενης τάξης που κανείς πια δεν μιλάει για αυτήν. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», τόνισε μεταξύ άλλων ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης και επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, υπογράμμισε ότι «η οικονομική δυνατότητα των Ελλήνων μισθωτών είναι τελευταία στην Ευρώπη, κάτω και από τη Βουλγαρία», ενώ έκανε λόγο για περισσότερους πολίτες που ζουν στο όριο, για το γεγονός ότι στις 20 του μήνα τελειώνουν τα εισοδήματα τους και για «αθέατη φτώχεια και κρυφή αστεγία».

«Χρειάζεται κρατική παρέμβαση», εξήγησε για να συμπληρώσει αμέσως μετά ότι «με αυτή την κυβέρνηση και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική, η κρατική παρέμβαση απουσιάζει».

«κ. Μητσοτάκη ισχυρίζεσαι ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήξερες τίποτα;»

Οι πρώτες «βολές» ονομαστικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη αφορούσαν στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφερόμενος στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναρωτήθηκε:

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλo σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα;»

Όπως είπε, είδε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει επειδή η κα Κοβέσι ανέφερε ότι υπάρχει και σε άλλες χώρες διαφθορά. «Έχουν χάσει την ψυχή τους και τη λογική τους ορισμένοι», ενώ αναφέρθηκε στους έξι προέδρους που πέρασαν από τον οργανισμό σε μία εξαετία, σχολιάζοντας ότι «θα τους έκαναν μαθήματα στο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος» και κάνοντας ονομαστική αναφορά στον Αλέξη Πατέλη και τον Άκη Σκέρτσο.

Για το θέμα της αγροτικής πολιτικής ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λόγω της περικοπής των κονδυλίων με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον.

«Όποιος δεν παράγει τα δικά του τρόφιμα, τη δική του ενέργεια, θα έχει μεγάλες δυσκολίες», σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι ειδικά η Δύση θα αντιμετωπίσει σοβαρό διατροφικό πρόβλημα.

Ερωτηθείς για την απόσταση που υπάρχει μεταξύ πολιτικών και πολιτών, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι «ο κόσμος ζητά απαντήσεις. Όχι τεχνικές επικοινωνίας. Ευθύνες ζητάει ο κόσμος».

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, έχει ξεκινήσει η μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης και «δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό χρειαζόμαστε και πειθαρχία στον σκοπό».

Η επίθεση κατά Κυριάκου Μητσοτάκη

Εκεί που «άστραψε και βρόντηξε» ο Αντώνης Σαμαράς ήταν στο θέμα της διαγραφής του και των σχέσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Όποιος εναντιώνεται γίνεται στόχος για δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός και έκανε λόγο για στρατιές έμμισθων τρολς.

Ο κ. Σαμαράς εξήγησε ότι πάντα έλεγε τη γνώμη του «με αποκλειστικό κριτήριο να βοηθήσω τη χώρα μου και την παράταξη» και προειδοποιούσε για μία σειρά από ζητήματα, όπως τον γάμο των ομόφυλων, την «ποταμοποίηση» της παράταξης, τα ενεργειακά, την εξωτερική πολιτική, τα εθνικά θέματα, ενώ απέκλεισε κάθε πιθανότητα επιστροφής υπό αυτές τις συνθήκες.

«Δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο “Φραπέ”, τον κύριο “Χασάπη”, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή» και πρόσθεσε:

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη ΝΔ σε δικό του κόμμα».

Όπως είπε, ο ίδιος «γεννήθηκε» μέσα στη Νέα Δημοκρατία και την υπηρέτησε με σθένος ενώ όταν διαφώνησε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για το Μακεδονικό, παραιτήθηκε από βουλευτής. «Σε θέματα ιδεών δεν συμβιβάστηκα ποτέ», τόνισε με έμφαση στη συνέντευξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, «το σημερινό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι ΝΔ. Έχει μεταλλαχθεί» ενώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες κατά της σημερινής ηγεσίας τονίζοντας ότι «λειτουργούν σαν να διοικούν μία εταιρεία. Τους νοιάζουν μόνο τα νούμερα. Στο όνομα της εξουσίας, όχι της κοινωνίας. Και αυτό τους κάνει και αλαζόνες».

Μία από τις κατηγορίες του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή να μη βρίσκονται στα έδρανα της Βουλής βουλευτές του κόμματος όταν ο Αντώνης Σαμαράς μιλούσε για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ, γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι», συνέχισε τη σφοδρή επίθεση κατά του νυν πρωθυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι αυτός ήταν που τον βοήθησε να υπουργοποιηθεί , να εκλεγεί πρόεδρος του κόμματος αλλά και κατά τις προεκλογικές περιόδους του 2019 και του 2023.

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος, είπε: “Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για “πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας», συνέχισε τις βολές ο Αντώνης Σαμαράς τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αγωνίζεται να κρατήσει το δικό του καθεστώς».

“‘Ελαβε τις αποφάσεις του, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και την ιστορία”, υπογράμμισε για τον πρωθυπουργό ο Αντώνης Σαμαράς.

«Κατηγορώ» Σαμαρά για εθνικά θέματα, εξωτερική πολιτική και πυρά κατά Γεραπετρίτη αλλά και Ντόρας Μπακογιάννη

Σκληρή κριτική άσκησε ιδιαίτερα στο θέμα της κυβερνητικής πολιτικής γύρω από τα εθνικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Τα περισσότερα πυρά τα εξαπέλυσε κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για την τακτική του –ειδικά αυτή του κατευνασμού- απέναντι στην Άγκυρα ενώ ταύτισε τις θέσεις του υπουργού με αυτές του πρωθυπουργού κατηγορώντας την κυβέρνηση για πολιτικές που οδηγούν στην απομόνωση και για έλλειψη συμμαχιών.

«Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται σαν δήθεν τεχνοκρατική ωρίμανση», σημείωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

Η επίθεση που έκανε στην κυβέρνηση αφορούσε και στην κριτική που ασκήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική που άσκησε ο Κώστας Καραμανλής.

Κάνοντας αναφορά σε «κολοτούμπες» μίλησε επίσης για τη στάση που κράτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις αμερικανικές εκλογές, τις αναφορές σε «τραμπιστές» και για την αλλαγή πορείας που έκανε σε διάφορα ζητήματα μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Βολές εξαπέλυσε και κατά της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία «είναι διαρκώς συντετριμμένη από το 2009 που έχασε τις εσωκομματικές εκλογές» και αναρωτήθηκε «μήπως θυμάται ποιος απάλλαξε τον κ. Τσίπρα από το σκάνδαλο Novartis;», ενώ υπενθύμισε και τη δημιουργία του δικού της κόμματος που δεν μπήκε στη Βουλή.

Στο στόχαστρο και ο Αλέξης Τσίπρας

Σε έναν απολογισμό της δικής του κυβερνητικής θητείας ο κ. Σαμαράς αναφέρθηκε αναλυτικά στην προσπάθεια που έκανε για να κρατήσει όρθια τη χώρα την εποχή των μνημονίων ενώ επέρριψε ευθύνες στην Άνγκελα Μέρκελ που όπως είπε του έβαλε τρικλοποδιές.

«Δεν παρέλαβα κανένα θρόνο. Σταυρό παρέλαβα», τόνισε χαρακτηριστικά ενώ κατηγόρησε και την αντιπολίτευση της εποχής λέγοντας ότι «Τσίπρας, Καμμένος, Χρυσή Αυγή ενωμένοι σαν μία γροθιά με ανέτρεψαν. Έτσι ήρθε το παντελώς αχρείαστο μνημόνιο 3 που μας πήγε πίσω στο σκοτάδι.

Σκληρότερη γλώσσα χρησιμοποίησε για τον Αλέξη Τσίπρα. «Υποθήκευσε την περιουσία της πατρίδας για 99 χρόνια. Αυτό ήταν το έργο του κ. Τσίπρα. Και σήμερα μας μιλάει για νέο πατριωτισμό. Ποιος; Ο κ. Τσίπρας».