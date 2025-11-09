Ο πρώην πρωθυπουργός άρχισε με μία σύντομη αναφορά στην τραγική απώλεια της οικογένειάς του με τον αδόκητο θάνατο της κόρης του Λένας πρόσφατα: “Όχι μόνο μας συγκίνησε βαθιά ο κόσμος αλλά και μας στήριξε. Εγώ ευχαρίστησα τον Θεό έστω για τα 34 χρόνια που είχαμε μαζί μας”, λέει ο Αντώνης Σαμαράς.

Και συνεχίζει συνδέοντας αυτό το προσωπικό θέμα, στην απάντηση που δίνει για την υπόθεση των Τεμπών: “Δεν σας κρύβω ότι και η απώλεια της λένας είναι μία απώλεια βιωματική που με φέρνει πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Είναι βέβαια προσωπική υπόθεση το πως βιώνει καθένας την απώλεια του παιδιού του. Εγώ είμαι πιστός χριστιανός και έτσι προσεγγίζω την απώλεια. Όμως ο ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα έχει δημιουργήσει έναν απόλυτα ηθικό κανόνα για όλους. Επομένως η απαγόρευση της εκταφής ήταν απόφαση αφύσικη για τα δικά μας ήθη και έθιμα. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να λειτουργεί και να είναι θεσμική…Το αίτημα για απόδοση Δικαιοσύνης μας ενώνει στα Τέμπη γι αυτό και ο χειρισμός πλήγωσε τον Ελληνα και τα παιδιά αυτά έγιναν σύμβολο. Τα Τέμπη χάραξαν το συλλογικό μας υποσυνείδητο.”

Γκρίζα σύννεφα στην Οικονομία

Ο κύριος Σαμαράς απαντά για την Οικονομία αφήνοντας αιχμέςε για την πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη: Το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο έχει αυξηθεί στο 15% τουυ ΑΕΠ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, που λήγει του χρόνου, έχουν πάρει το δρόμο της εκεταμίευσης μόνο 15-18 δισ. από τα 40 δισ συνολικά που δικαιούμασατεε. Προλαβαίνουμε μέχρι του χρόνου τα άλλα 20; Δε νομίζω.”

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στον ΑΝΤ1

Στους υδρογονάνθρακες …”ότι ναναι”

“Εμείς είχαμε ξεκινήσει με τη δική μου κυβέρνηση και μετά τα ξεχάσανε. Ευτυχώς που ενδιαφέρθηκε η Chevron. Όταν έλεγε ο Τραμπ “drill baby drill” τον έλεγαν μπαμπούλα. Πρέπει η Ευρώπη να ξυπνήσει”, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ.

Ακρίβεια: “Πιστέψτε με, είναι πιο πολλοί στο όριο από όσο νομίζουμε”

“Την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την οικονομική της πολιτική, προκύπτει από ευρωπαϊκά στοιχεία ότι το μέσο εισόδημα του Ελληνα είναι όπως στην Βουλγαρία. Η ακρίβεια θερίζει το εισόδημα. Ξέρω πολύ καλά τι τραβάει ο καθένας και κάθε οικογένεια. Και πιο πολύ με πονάει που δυο νέα παιδιά όταν θέλουν να κάνουν οικογένεια δεν μπορούνε. Πιστέψτε με, είναι πιο πολλοί στο όριο από όσο νομίζουμε. Σε τέτοια ζητήματα απαιτείται κρατική παρέμβαση η οποία απουσιάζει από αυτή τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Δεν είναι πολιτική αυτό που είπε ο πρωθυπουργός: Να συζήσετε”

“Δεν έκανα κολοτούμπα σαν τον Τσίπρα” – “Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι”

“Θα μπορούσα να προκαλέσω το 2011 εκλογές λέγοντας ότι δεν θα εφαρμόσω μνημόνια και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστά. Και μετά να κάνω κολοτούμπα, σαν τον κύριο Τσίπρα. Δεν το έκανα. Εκείνες τις ώρες προέταξα το εθνικό από το κομματικό και από το προσωπικό μου συμφέρον. Βγάλαμε τη χώρα στο ξέφωτο 1,5 χρόνο πριν από τις προβλέψεις.”

“Αν τότε η Μέρκελ μας στήριζε η Ελλάδα θα είχε αποφύγει την περιπέτεια. Επαιξε άσχημο παιχνίδι. Αν ήταν η Μέρκελ ή ο Σόιμπλε, δεν με ενδιαφέρει.”

“Σήμερα μας μιλάει για νέο πατριωτισμό…ποιός; O Tσίπρας”, λέει με αιχμηρό τρόπο ο Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι “ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στους δανειστές της Ελλάδας όλα όσα εγώ είχα αρνηθεί”.

“Είχα πει όταν επιβλήθηκε ο ΕΝΦΙΑ ότι θα είναι προσωρινός και τον μείωσα επί των ημερών μου. Θα τον καταργούσα αν έμενα. Σήμερα είναι ακόμα εκεί. Δεν τον κατάργησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης”, σημειώνει παρακάτω.

“Εγώ παρέλαβα σταυρό, όχι την εξουσία. Παρέλαβα χώρα με ύφεση 7,5% το 2012 που ήταν η χειρότερη στον κόσμο και την παρέδωσα με ανάπτυξη 0,5%. Η Ελλάδα είχε βγει από το τούνελ και κάποιοι την έχωσαν και πάλι μέσα.”

ΟΠΕΚΕΠΕ: “Πως λες ότι δεν ήξερες κύριε Μητσοτάκη;” – Βολές και εναντίον της Ούρσουλα από Σαμαρά

“Τι να πω; Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις κάποιο πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και εσύ τον έχεις συμβουλό σου ακόμα σήμερα, πως λες ότι δεν ήξερες;”

“To κράτος έπρεπε να καθοδηγεί ποιοτικά την αγροτική οικονομία για τα προϊόντα του μέλλοντος για εξαγωγές με κέρδη. Υπάρχει πέρα από τη δική μας ανικανότητα, όμως, ανικανότητα και στην Ευρώπη με ευθύνη της κυρίας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.”

Ελληνοτουρκικά και Τραμπ

“Ο Τραμπ είναι μία ιδιαίτερη προσωπικότητα. Επανέφερε στην ενέργεια την αξία των υδρογονανθράκων. Ανέτρεψε την πολιτική για τους μετανάστες που κατακλύζουν τη Δύση και ανέτρεψε την woke ατζέντα.”

“Όταν ζήτησα την αποπομπή Γεραπετρίτη το έκανα για την πατρίδα μου. Απαγορεύεται αυτό που δήλωσε, το “πείτε με και μειοδότη”. Τελευταία είπε ότι είναι και “φιλέλληνας”. Η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε. Όταν ώρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν ο Ερντογάν λέει ότι η κατεχόμενη Κύπρος θα είναι πάντα της Τουρκίας…Εδωσα ως πρωθυπουργός προσωπικά μεγάλο αγώνα και πέτυχα την τριμερή Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος και Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ, ενώ τώρα ξεπλένουμε την Τουρκία.”

“Επίδειξη δύναμης ήταν η ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν – Μητσοτάκη από την Τουρκία. Με τον πρόεδρο Τραμπ ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει επαφή σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορούσε επί χρόνια όλους τους άλλους για “Τραμπισμό”, χωρίς να σκέφτεται τι έρχεται.”

“Ο συμβιβασμός προβιβάζεται και πουλιέται ως δήθεν διπλωματική ωριμότητα”, λέει ο κύριος Σαμαράς και συμπληρώνει: “Στο Αιγαίο συγκρούεται η Ανατολή και η Δύση…Αυτοκρατορίες. Αν τα εμπλέξει όλα αυτά το Οθωμανικό κράτος, τότε πετυχαίνει τους αναθεωρητικούς σκοπούς του. Απαιτείται μία νέα εθνιή στρατηγική. Ίδια άποψη έχουν ακριβώς και οι δύο.”

“Γεννήθηκα στη ΝΔ, υπερήφανος για την παράταξη του Καραμανλή και του Αβέρωφ” – Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά και τη ιστορία της ΝΔ

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Ν.Δ., γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι.»

«Δεν έφυγα εγώ, για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποίαν είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο “Φραπέ”, τον κύριο “Χασάπη”, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή» και πρόσθεσε:

«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται, γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη. Στην πραγματικότητα, όπως σας είπα, βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Ν.Δ. σε δικό του κόμμα.»

Βολή για Ντόρα Μπακογιάννη

Απαντώντας σε δική της δήλωση, στην παρουσίαση βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου η κυρία Μπακογιάννη είπε ειρωνικά πως ήταν συντετριμμένη επειδή δεν προσήλθε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός λέει: “Είναι διαρκώς συντεριμμένη από τότε που έχασε την εσωκομματική μάχη το 2009. Βλέπω τις θέσεις τους με τον κύριο Τσίπρα για ελληνοτουρκικά και σκοπιανό σχεδόν να ταυτίζονται…Η παράταξη δεν έχει ανάγκη από αλαζονεία, αλλά από συνέπεια και σοβαρότητα”

Νέο κόμμα για διάσωση της Ελλάδας;

Σχολιάζοντας τη διακήρυξη των 91 με την προτροπή ουσιαστικά για σύσταση νέου κόμματος από Σαμαρα – Καραμανλή, ο πρώην πρωθυπουργός απαντά:

“Ο Ελληνισμός ενώνει, δεν διαιρείται. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο από την διακήρυξη των 91. Και ασφαλώς είναι μεγάλη τιμή ότι το πατριωτικό αυτό μέτωπο με σκέφτηκε…Ολο αυτό τον καιρό διαβάζω και ακούω σενάρια για εμένα χωρίς να έχω πει τίποτα. Βάζουνε να μετράνε και δημοσκοπήσεις κόμμα υπό την ηγεσία μου χωρίς αυτό να υπάρχει. Ακόμα και λίγες ημέρες μετά τη Λένα διάβαζα τις δήθεν σκέψεις μου, τα συναισθήματά μου…Γιατί γίνεται αυτό; Νομίζω υπάρχουν μερικές κοινές παραδοχές. Η ΝΔ έχει μεταλλαχθεί και έχει πάρει το δρόμο προς τα βράχια. Δεύτερον, ο πατριωτισμός και οι ιδέες έχουν γίνει πια πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Τρίτον, η πατρίδα έχει ανάγκη από νέα αρχή. Για μένα ναι γνωρίζω τι λένε. Τα έβγαλα πέρα με τα δύσκολα χωρίς ανάρμοστη συμπεριφορά. Είμαι όμως πολιτικός που έχω κατακτήσει όλα τα αξιώματα με τη διαδρομή μου. Δεν είναι κίνητρό μου οι μωρο-φιλοδοξίες και έχω μέσα μου και μεγάλο πόνο για το παιδί μου. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή. Εχω και αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπον τα πάντα και θα κρίνω. Οταν αποφασίσω θα εξηγήσω στον ελληνικό λαό. Αλλά μην περιμένετε να σας πω σήμερα ένα ναι ή ένα όχι.”