Το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά είπαν το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) πολιτικοί, φίλοι, συγγενείς και κυρίως η οικογένειά της – ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, η μητέρα της, Γεωργία, και ο αδελφός της Κώστας – σε κλίμα οδύνης και βουβού πόνου.

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η κηδεία της, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε αδόκητα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 χρόνων.

Από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, πολύς κόσμος ξεκίνησε να καταφθάνει στο νεκροταφείο για την κηδεία της. Παρόντες ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του, Νατάσα. Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι η Λίνα Μενδώνη, ο Κώστας Τσιάρας, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ο Παύλος Μαρινάκης,, η Αθηνά Λινού, ο Θάνος Πλεύρης, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Βασίλης Γιόγιακας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Διονύσης Σταμενίτης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Ανδρέας Κατσανιώτης, η Νίκη Κεραμέως, ο Νίκος Δένδιας, η Λόλα Νταϊφά και πολλοί άλλοι.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πρώτος όλων έφτασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τη σύζυγό του και ακολούθησαν η Γεωργία Σαμαρά με τον αδερφό του Αντώνη Σαμαρά, Αλέξανδρο.

Στις 13.30 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και στο Νεκροταφείο παρέμειναν κατόπιν αιτήματος της οικογένειας οι στενοί συγγενείς.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς συντετριμμέμος στην κηδεία της κόρης του.

Η Γεωργία Σαμαρά, μητέρα της Λένας, στην πιλ δύσκολη ώρα της ζωής της.

Ο Κώστας Καραμανλής, με τη σύζυγό του Νατάσα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

Η υπουργός Τουρισμού, Ολγα Κεφαλογιάννη

Ο βουλευτής ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.

