Ασφαλώς σήμερα Δευτέρα, η πιο δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά. Η πιο δύσκολη μέρα για κάθε οικογένεια που χάνει το παιδί της. Καταμεσήμερο η εξόδιος ακολουθία για τη Λένα, αυτό το χρυσό χαμογελαστό κορίτσι.

Η HuffPost, από τους εκδότες μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο, όλοι μαζί αποφασίζουμε για μία ακόμη φορά να αποτυπώσουμε δημοσιογραφικά το γεγονός αυτής της απώλειας – σοκ, με σεβασμό. Και μόνο με σεβασμό, την ηθική και δεοντολογία που επιτάσσει η δουλειά μας.

Καμία σχέση με εκείνους που θέλουν να εμπορευματοποιήσουν τον πόνο. Και πολύ περισσότερο καμία σχέση, φυσικά, με εκείνους τους άθλιους, τους ανώνυμους του διαδικτύου, που μπερδεύουν το αρρωστημένο πολιτικό τους μυαλό, με την απώλεια μιας ψυχής που συμβαίνει να μεγάλωσε στα χέρια ενός πατέρα στο χώρο της πολιτικής και μίας μητέρας με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος αξιοπρέπειας.

Σήμερα Δευτέρα είναι και η εβδομάδα της Παναγίας. Στη δική της αγκαλιά βρίσκεται ήδη η Λένα. Καλό παράδεισο να έχει και για μια ακόμη φορά τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά.