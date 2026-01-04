“Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο”, σημειώνει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός δείχνοντας ακόμα μία φορά την απόσταση που τον χωρίζει από τις πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά στις διεθνείς εξελίξεις.

Την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Σαμαράς: Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν – Να θυμάται Κύπρο και απειλές σε Θράκη, νησιά, Αιγαίο

"Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να γνωρίζει και να σέβεται το ότι οι αρχές του διεθνούς δικαίου δεν είναι ούτε επιλεκτικές ούτε τις επικαλούμαστε κατά το δοκούν και με χρονική καθυστέρηση. Αυτήν την απλή αλλά πολύτιμη αλήθεια, θα έπρεπε καθημερινά να του θυμίζουν η Κύπρος και οι απειλές εναντίον των νησιών μας, της Θράκης μας και της εθνικής κυριαρχίας μας στο Αιγαίο", σημειώνει σε δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός δείχνοντας ακόμα μία φορά την απόσταση που τον χωρίζει από τις πολιτικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά στις διεθνείς εξελίξεις.