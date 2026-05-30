Ο θάνατος του Νίκου Ταγαρά, σε ηλικία 70 ετών, προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως «ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο», ενώ ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για έναν «φίλο και μαχητή» που υπηρέτησε με πάθος την Κορινθία και την πατρίδα.

Ο Νίκος Ταγαράς δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός των μεγάλων εντυπώσεων. Υπήρξε, όμως, από εκείνους που αφήνουν αποτύπωμα σε πεδία δύσκολα, τεχνικά, συχνά αθέατα για το ευρύ κοινό, αλλά καθοριστικά για την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η απώλειά του, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, κλείνει έναν κύκλο δημόσιας παρουσίας που ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση στην Κορινθία και έφτασε μέχρι την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκεί όπου ο Νίκος Ταγαράς ταυτίστηκε με ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματα των τελευταίων δεκαετιών: τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της Ελλάδας.

Γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάστηκε επί δεκαετίες στο αντικείμενό του. Η τεχνική γνώση δεν ήταν απλώς μέρος του βιογραφικού του. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόταν την πολιτική: ως εφαρμογή κανόνων, σχεδίου, συνέπειας και πρακτικών λύσεων.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση. Διετέλεσε πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου, δήμαρχος Τενέας και νομάρχης Κορινθίας, πριν περάσει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αργότερα ανέλαβε κυβερνητικές θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπου βρέθηκε στο επίκεντρο δύσκολων αποφάσεων για την πολεοδομία, τη δόμηση και τη χρήση γης.

Από το 2020 και μετά, ως υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε στην ευθύνη του ένα χαρτοφυλάκιο με υψηλή τεχνική δυσκολία και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα: Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, εκτός σχεδίου δόμηση, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ειδικά χωροταξικά πλαίσια.

Στην πραγματικότητα, βρέθηκε μπροστά σε ένα παλιό ελληνικό πρόβλημα: μια χώρα που για δεκαετίες αναπτυσσόταν συχνά χωρίς πλήρη και σαφή σχεδιασμό, αφήνοντας πολίτες, επενδυτές, δήμους και μηχανικούς αντιμέτωπους με ασάφειες, καθυστερήσεις και αντικρουόμενους κανόνες.

Το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» αποτέλεσε την πιο φιλόδοξη παρέμβαση που συνδέθηκε με το έργο του. Στόχος του ήταν να αποκτήσει σχεδόν ολόκληρη η χώρα Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, ώστε να αποσαφηνιστεί τι μπορεί να χτιστεί, πού και με ποιους όρους.

Για τον τεχνικό κόσμο, την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι απλώς διοικητική. Είναι ένας νέος χάρτης για τη σχέση της χώρας με τον χώρο της. Ένας χάρτης που επιχειρεί να περιορίσει την αυθαιρεσία, να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου και να δώσει σταθερούς κανόνες σε μια υπόθεση που επί δεκαετίες αποτελούσε πηγή συγκρούσεων.

Ιδιαίτερα δύσκολη υπήρξε η υπόθεση της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η ανάγκη συμμόρφωσης με τις σύγχρονες αρχές χωρικού σχεδιασμού και η πίεση χιλιάδων ιδιοκτητών δημιούργησαν ένα περίπλοκο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Ο Ταγαράς κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια δικαίου και την ανάγκη να μην αιφνιδιαστούν πολίτες που είχαν επενδύσει σε ακίνητη περιουσία.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ακριβώς σε αυτή τη διάσταση της πολιτικής του διαδρομής. Τον χαρακτήρισε άνθρωπο της δράσης και της προσφοράς, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον. Υπογράμμισε ότι εργάστηκε αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και τον σεβασμό των συναδέλφων του.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι ο Νίκος Ταγαράς έφυγε πριν ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο είχε αφοσιωθεί τα τελευταία χρόνια και για το οποίο εργάστηκε, όπως σημείωσε, με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μεταρρύθμιση αυτή θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Σε προσωπικό τόνο, ο πρωθυπουργός μίλησε για έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή, κάνοντας λόγο για την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του. Τόνισε επίσης ότι η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το Χιλιομόδι και η Κορινθία θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο.

Με συγκίνηση τον αποχαιρέτησε και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν φίλο και μαχητή, που στάθηκε κοντά στον απλό πολίτη και υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθία. Αναφέρθηκε επίσης στην επιστημονική του συγκρότηση και στη συμβολή του στη Βουλή και την πατρίδα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η πολιτική διαδρομή του Νίκου Ταγαρά είχε ως σταθερό σημείο αναφοράς την Κορινθία. Από εκεί ξεκίνησε, εκεί διαμόρφωσε την πολιτική του ταυτότητα και εκεί επέστρεφε πάντα ως άνθρωπος που γνώριζε τον τόπο, τους ανθρώπους του και τις ανάγκες τους. Αυτή η σχέση με την περιφέρεια καθόρισε και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ζητήματα εθνικής πολιτικής: όχι ως αφηρημένες μεταρρυθμίσεις, αλλά ως αποφάσεις που επηρεάζουν συγκεκριμένους πολίτες, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες, δήμους και κοινότητες.

Στην προσωπική του ζωή, ο Νίκος Ταγαράς είχε δύο γιους, οι οποίοι ακολούθησαν επίσης τον δρόμο της επιστήμης του πατέρα τους, καθώς είναι πολιτικοί μηχανικοί.

