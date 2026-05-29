Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για την πορεία της χώρας αλλά και τον σχεδιασμό του για την Ελλάδα του 2030 μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του powergame.gr και του Economist, με τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη», το οποίο διεξάγεται στα Χανιά.

Συμμετέχοντας σε πάνελ με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Μαριάννα Ματζουκάτο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι κατά την πρώτη θητεία της κυβέρνησης δόθηκε έμφαση στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών της χώρας και στη δεύτερη θητεία στον μετασχηματισμό της οικονομίας. Αναφερόμενος στα σχέδια του για την τρίτη θητεία στην οποία στοχεύει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση με ξεκάθαρη ατζέντα, επισήμανε ότι έχουν υλοποιηθεί οι περισσότερες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023 και έθεσε ως στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, καθώς όπως εξήγησε «η σωρευτική αύξηση των τιμών έχει διαβρώσει την αύξηση των μισθών», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως «όσα κάνουμε πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων». Ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τις αυξήσεις των μισθών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αλλά και για τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

Advertisement

Advertisement

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα των δημοσίων επενδύσεων που έχουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και μίλησε για μεγάλα έργα υποδομών που υλοποιούνται στην Κρήτη όπως είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου και στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Κάνοντας αναφορά στο ψηφιακό κράτος που ωφελεί τους πάντες, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν με αποτελεσματικότητα. Στόχος είναι η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα».

Μένοντας στο έργο της κυβέρνησης από το 2019, σημείωσε ότι «είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση», ενώ μίλησε για λαϊκιστές που αναδύονται και πάλι με ωραίο rebranding, όπως είπε. «Την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, πτωχεύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας. Ότι ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε»

Σχετικά με τον σχεδιασμό του για την Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «πιο γρήγορη σύγκλιση με την Ευρώπη, να παλέψουμε τη φοροδιαφυγή, να διασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε θετικό περιβάλλον για τις επενδύσεις.»

Αναφέρθηκε επίσης σε περισσότερα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στη βιομηχανία «και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας. Ότι ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που τρέφουν τον λαϊκισμό.»

Τονίζοντας ότι «το κράτος είναι και οι άνθρωποι», ο Πρωθυπουργός ανέφερε ως ανάγκη τη στήριξη οικογενειών με παιδιά ενώ μίλησε για την «εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και αυτό γίνεται μέσω της λογοδοσίας. Οι πολίτες να κάνουν τικ στα κουτιά των υποσχέσεων μας. Αν υπάρχει συνέπεια έργων και λόγων, οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται και για τα επόμενα χρόνια.»

Advertisement

Σημειώνοντας ότι «η πολιτική έχει να κάνει με τη διευθέτηση προβλημάτων» έφερε ως παράδειγμα την προτεραιότητα που έθεσε η κυβέρνηση για ενίσχυση των συγκοινωνιών.

«Στο τέλος της ημέρας οι άνθρωποι έχουν προβλήματα και θέλουν λύσεις», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρώπη είπε ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και κάνοντας αναφορά στο πεδίο της ενέργειας τόνισε ότι «δεν πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές ενέργειας. Χρειαζόμαστε έναν ευρωπαίο ρυθμιστή ενέργειας.»

Advertisement

Η συζήτηση έκλεισε με αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζονται οι φόβοι για απώλειες θέσεων εργασίας, να εντοπιστούν τα πεδία που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει βάθος αλλά και να δοθούν ρυθμιστικές μάχες.

«Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη. Να μπουν όρια στις μεγάλες εταιρείες. Πρέπει κάποια πράγματα να είναι ξεκάθαρα» ενώ κατέληξε επισημαίνοντας ότι σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, «η ταχύτητα είναι τέτοια που οι κυβερνήσεις θα προσπαθούν να προλάβουν».

Advertisement