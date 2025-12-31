Εμφανείς πολιτικές αναφορές -και αιχμές κατά της κυβέρνησης- περιέχει το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά για τη νέα χρονιά.
Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι «φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί», τονίζει ότι είναι «ζητούμενο η ευθύνη» και κάνει λόγο για «αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αλλά και για «ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας.»
Ειδικότερα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός:
«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες.
Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί.
Ζητούμενο η ευθύνη !
Όχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας.
Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε.
2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη.
Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων!
Για την Ελλάδα της ελπίδας!»