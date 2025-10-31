Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ καταφθάνει στο γύρισμα του μήνα στην Αθήνα για να αναλάβει και επισήμως τα καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Ήδη στη HuffPost έχουμε γράψει ένα πληρέστατο βιογραφικό με τίτλο: Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ερχεται στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου – Υποδοχή γνωριμίας και βραδιά στον Αργυρό

Η νεά Πρέσβης, προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίον έχει μόνιμο ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας, ορκίστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θα επιδώσει διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στις αρχές Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει τη θέση αυτή, με την άφιξή της να συνοδεύεται από ανοιχτές εκδηλώσεις. Αλλά να έχουν προηγηθεί δικές της θερμές δηλώσεις για την Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της, η Γκίλφοϊλ έχει χαρακτηρίσει την Ελλάδα «cornerstone» (ακρογωνιαίο λίθο) στην Ανατολική Μεσόγειο, μιλώντας για ενίσχυση συνεργασίας σε άμυνα, τεχνολογία και ενέργεια. «Θέλω κάθε Έλληνας να ξέρει ότι η Αμερική είναι σύμμαχος», είπε, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Ποια είναι: από Δικαιοσύνη και TV στη… διπλωματία

Νομικός/Εισαγγελέας: Ξεκίνησε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες (2000–2004).

Τηλεόραση: Έγινε ευρύτερα γνωστή ως συμπαρουσιάστρια του The Five στο Fox News (2006–2018).

Πολιτική/Εκστρατείες: Υπήρξε Senior Advisor στην προεκλογική εκστρατεία Τραμπ 2020 και επικεφαλής του Trump Victory Finance Committee.

Προσωπικά/Δημόσιο προφίλ: Υπήρξε σύζυγος του σημερινού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ (ως «Πρώτη Κυρία του Σαν Φρανσίσκο» το 2004–2006).

Διπλωματία: Η υποψηφιότητά της για Αθήνα ανακοινώθηκε στο τέλος του 2024, εγκρίθηκε από τη Γερουσία στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 και ορκίστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Instagram/kimberlyguilfoyle

Ελληνικές νότες: χορεύοντας και ανεβάζοντας διάθεση ελληνικά

Η Γκίλφοϊλ δείχνει να καλλιεργεί ελληνικό momentum στα social και στις δημόσιες εμφανίσεις της:

Στο φιλανθρωπικό γκαλά του The Hellenic Initiative στο Λονδίνο (9/10), χόρεψε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το «Μάλλον κάτι ξέρω», σε μια viral στιγμή που φιλοξενήθηκε σε πλήθος ελληνικών media.

Προ μηνών, ανέβασε story με το «Ώπα, ώπα» του Νίκου Κουρκούλη, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά το ταξίδι της στην Ελλάδα.

Σε private party στο Μαϊάμι, όπου τραγούδησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, προετοιμάστηκε για την κάθοδο της στην Αθήνα η νέα Αμερικανίδα πρέσβειρα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ pic.twitter.com/AKJxXGYtF1 — MiniMe Κυβερνητικος Εκπροσωπος ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@ekprosoposCY) May 5, 2025

Έχει εμφανιστεί και σε ιδιωτικά events με live ελληνικό ρεπερτόριο του Αργυρού, από τα οποία κυκλοφόρησαν βίντεο στα social.

Γιατί έχει σημασία η τοποθέτηση

Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται σε συγκυρία όπου Αθήνα–Ουάσιγκτον έχουν πυκνή ατζέντα: αμυντική συνεργασία, ενέργεια/υποδομές, τεχνολογία/επενδύσεις. Η ίδια μιλά για «σύγχρονη διατλαντική γέφυρα» ανάμεσα στην ελληνική καινοτομία και την αμερικανική επενδυτική δυναμική. Η Γκίλφοϊλ έρχεται στην Αθήνα με τη διπλή ιδιότητα της έμπειρης νομικού, της αποτελεσματικής campaigner και της τηλεοπτικής προσωπικότητας, με προφανή διάθεση να «μιλήσει τη γλώσσα» του ελληνικού κοινού. Το πρώτο της μήνυμα πάντως είναι καθαρό: «Η Αμερική είναι σύμμαχός σας».

Σύμφωνα με ανακοινώσεις έχει προγραμματιστεί άμεσα δημόσια εκδήλωση στο Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στην αμερικανική πρεσβεία. Παράλληλα, η AHEPA HJ-36 (Icarus – Athens Airport) οργανώνει ξεχωριστή δράση υποδοχής. Πάντως το εντυπωσιακό είναι οι πληροφορίες που διαρρέουν για μουσικό δρώμενο που της ετοιμάζει ο Κωνσταντινος Αργυρός. Επειδή είναι ένας άνθρωπος που χαίρεται τις εκδηλώσεις και την μουσική, επειδή έχει την τηλεοπτική επικοινωνιακή εμπειρία και επειδή σκοπεύει να δείξει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να αγαπηθεί από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες και να ζήσει, όποτε τις το επιτρέπουν τα πολύ σοβαρά και υψηλά καθηκόντά της, ανάμεσά τους, θα ανταποκριθεί σε αυτές τις ψυχαγωγικές πρωτοβουλίες.

Advertisement

Reuters/ H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Ιούλιος 2024

Και μία προσωπική εκτίμηση. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να συγχεέι την εντυπωσιακή, όμορφη κυρία, με τον διπλωματικό της ρόλο, κάνουν τεράστιο λάθος. Μιλώντας με ομογενείς της δυτικής ακτής των ΗΠΑ κατέγραψα την σαφή άποψη τους ότι είναι «μία σιδηρά κυρία, με εμπειρία και υποδειγματική ευχέρεια στη διαχείριση σοβαρών θεμάτων. Ένα μάτι που κόβει, τεράστιας αντίληψης και αποφασιστική στη δρομολόγιση υποθέσεων για να φτάσει ακριβοδίκαια στο τέλος τους». Και επιπλέον είναι αυτό που γράφω στον πρόλογο. Είναι προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να μιλήσει ανά πάσα στιγμή μαζί του, κάτι που ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, πρέσβεις των ΗΠΑ σε άλλες χώρες, μπορούν να πράξουν το ίδιο. Που σημαίνει ότι πράγματι η Ελλάδα είναι ψηλά στην ατζέντα του Λευκού Οίκου και του Στείτ Ντιπάρτμεντ.