Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε το TikTok για να απαντήσει στον Μακάριο Λαζαρίδη σχετικά με τον Διαμαντή Καραναστάση, ανεβάζοντας ένα βίντεο που δείχνει όλες τις φορές που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε θετικά σχόλια για τον κ. Καραναστάση, συνοδευόμενο από το δηκτικό σχόλιο: «Αυτός είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας».

«Αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!», είχε γράψει σε ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανέφερε πως «Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια».



«Ο Διαμαντής Καραναστάσης ούτε σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο είχε, ούτε φυσικά παρουσίες στη Βουλή. Ήταν μόνιμα απών και το μόνο που έκανε ήταν να τσεπώνει την βουλευτική αποζημίωση για δυόμισι χρόνια. Και όταν αποκάλυψα ότι ήταν διορισμένος βουλευτής λόγω της σχέσης του με την @ZoeKonstant και δεν πατούσε στη Βουλή η απάντησή του (στην τελευταία του ομιλία στην Ολομέλεια) ήταν η εξής: “Κύριε Πρόεδρε, όταν μπλέκεσαι με ακαθαρσίες, λερώνεσαι.

Πόσο μάλλον όταν είναι σιχαμένες οι ακαθαρσίες αυτές. Σας αφήνω στην κατάντια σας. Την κατάντια αυτού του ανθρωπάριου. Που με έγλειφε για να πάρει λίγο από τη δική μου αίγλη”! Αυτός είναι ο “ποιοτικός” … Αβραάμ Λίνκολν!» έγραψε χαρακτηριστικά.