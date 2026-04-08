Τα πνεύματα οξύνθηκαν επικίνδυνα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο κανάλι του OPEN, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Στραβελάκη και την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η συζήτηση στην εκπομπή «10 Παντού» εκτροχιάστηκε, οδηγώντας σε μια σφοδρή αντιπαράθεση on air, η οποία κορυφώθηκε όταν η συζήτηση στράφηκε στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Η αρχή της σύγκρουσης καταγράφηκε όταν τέθηκε ερώτημα στην πολιτικό σχετικά με τις ενστάσεις που εκφράζουν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για τη στάση της στη δίκη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε άμεσα, υπογραμμίζοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω», για να λάβει την ανταπάντηση από τον δημοσιογράφο πως «εγώ θέλω να ρωτήσω».

Advertisement

Advertisement

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε στον παρουσιαστή ρωτώντας: «Θέλετε να προκαλέσετε μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων». Εκείνος παρενέβη άμεσα ξεκαθαρίζοντας: «δεν θέλω να προκαλέσω καμία αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες», συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, απλώς θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό σας ρωτάω».

Η κατάσταση ξέφυγε εκτός ελέγχου όταν η συζήτηση πήγε στο 2008 και στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε: «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση». Ο δημοσιογράφος απάντησε αμέσως επισημαίνοντας «δεν θυμάστε καλά» και, σε έντονο ύφος, υπερασπίστηκε τη στάση του: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο ”βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός”. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα ”βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός” και υπάρχει, έχει μεταδοθεί».

Η πολιτικός διαμαρτυρήθηκε λέγοντας «Υφίσταμαι μια επίθεση εδώ», κατηγορώντας τόσο τον ίδιο όσο και τη συμπαρουσιάστριά του, Μίνα Καραμήτρου, για διαρκείς διακοπές.

Όταν η τελευταία έθεσε νέο ερώτημα και η πρόεδρος του κόμματος ξεκίνησε να τοποθετείται, ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη ξανά σημειώνοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου».

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε αμείωτη, με την κα Κωνσταντοπούλου να ανταπαντά με ένταση: «Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται». Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής διερωτήθηκε λέγοντας «δεν καταλαβαίνω γιατί με στοχοποιείτε».

Αμέσως μετά, η πολιτικός πέρασε στην αντεπίθεση: «Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί επαναλάβετε τόσες φορές τη συκοφαντία του Φλωρίδη ότι είμαι Χρυσή Αυγή. Εγώ σας καταγγέλλω ότι παρεμποδίζετε τις απαντήσεις μου». Η ένταση χτύπησε κόκκινο, με τον δημοσιογράφο να αναφέρει: «εγώ επέμενα να έρθετε εδώ και με καταγγέλλετε ότι παρεμποδίζω τις απαντήσεις σας».

Τότε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε ευθεία επίθεση: «Μου κάνετε κάποια χάρη; Δεν είναι δημόσια η εκπομπή; Είναι δικό σας τσιφλίκι; Είπατε 15 φορές Χρυσή Αυγή. Με έχετε διακόψει αυτά για τα οποία μου επισημαίνετε. Είναι καλό που τα βλέπει ο κόσμος για να καταλαβαίνει. Τα κίνητρα δεν είναι αγαθά, ούτε δημοσιογραφικά». Ο Νίκος Στραβελάκης, φανερά εκνευρισμένος, απάντησε: «Δεν θα μου αποδώσετε εμένα κίνητρα μετά από 40 χρόνια. Δεν επέτρεψα σε κανέναν πολιτικό να μου αποδώσει κίνητρα για τα ερωτήματά μου. Είμαι δημοσιογράφος, δεν με ταύτισε ποτέ κανένας με κανένα κόμμα και δεν σας επιτρέπω».

Το θερμόμετρο παρέμεινε στα ύψη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταλήγει: «Δεν με απασχολεί τι μου επιτρέπετε. Την ώρα που φιμώνομαι και στοχοποιούμαι από τους πάντες, έρχεστε να με στοχοποιήσετε με αυτόν τον τρόπο. Κάνετε σκηνή στην εκπομπή σας. Δεν μου δίνετε το δικαίωμα να απαντώ χωρίς να με συκοφαντείτε και να με λοιδορείτε». Ο παρουσιαστής έκλεισε τον κύκλο της έντασης ρωτώντας: «Θα βαφτίσετε λοιδορία το δημοσιογραφικό ερώτημα;», για να λάβει την τελική απάντηση: «Ρίχνετε νερό στον μύλο αυτών που μου επιτίθενται. Να μιλήσετε έτσι και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Φλωρίδη».