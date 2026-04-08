Σοβαρές αιχμές για έλλειψη ανεξαρτησίας και παραταξιοποίηση στη Δικαιοσύνη εξαπέλυσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, με αιχμή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορο Σεβαστίδη, μιλώντας στον Ant1.

«Είμαι 51 χρόνια δικηγόρος, έχω ζήσει περιόδους της μεταπολίτευσης, την κατάσταση στη δικαιοσύνη. Η περίοδος που ζούμε τώρα είναι από τις χειρότερες στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας μας για τη δικαιοσύνη.

Advertisement

Advertisement

Παρότι ο κόσμος λαχταράει για Δικαιοσύνη, ο τρόπος που λειτουργεί και χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έχει εκμηδενίσει την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Υπάρχουν τεμπέληδες δικαστές που ασχολούνται με τις δημόσιες σχέσεις» δήλωσε ο κ. Κωνσταντόπουλος.

«Εντός της Δικαιοσύνης υπάρχουν επιρροές και κυβερνητικές και πολιτικές. Δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και μια από τις βασικές αιτίες είναι το γεγονός ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης εκλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση και είναι και ο τρόπος με τον οποίο διοικείται στο εσωτερικό της η δικαιοσύνη.

Είναι ένας τρόπος αυταρχικός όχι τόσο δημοκρατικός όσο θα έπρεπε και κυρίως δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των ευσυνείδητων δικαστών. Μεγάλη ζημιά στη δικαιοσύνη την έχουν κάνει οι παρατάξεις» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον σχολίασε, τα λεγόμενα του κ. Φλωρίδη, ως προς τη δίκη των Τεμπών: « Είμαι υποχρεωμένος, αυτούς που βρίζουν ασύστολα, θα τους πάω εκεί που 50 χρόνια ζω και λειτουργώ…στη δικαιοσύνη. Θα κάνω αίτηση για δίωξη πειθαρχική στον κύριο Σεβαστίδη, για αναξιοπρεπή και απρεπή συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας. Θα κάνω μήνυση στον κ. Φλωρίδη.

Όταν κάποιος λέει τέτοιες κουβέντες δεν κάνει για Υπουργός Δικαιοσύνης. Θα στραφώ στα ποινικά και αστικά δικαστήρια. Θα κάνω αίτηση ο κ. Σεβαστίδης να διωχθεί πειθαρχικά για απρεπή και αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Θα παραπέμψω τις δηλώσεις τους όλες στο παρατηρητήριο για το κράτος δικαίου του ΟΗΕ και στις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Δικαστών.»

(Με πληροφορίες από Ant1)