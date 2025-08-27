Εφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών, Κώστας Πυλαρινός, σε ηλικία 91 ετών.

Ποιός ήταν ο Κώστας Πυλαρινός

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες, Νομική και Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων. Η πολιτική τουκή του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1963. Εν συνεχεία, το 1967 αποτέλεσε σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας επί Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ο Κώστας Πυλαρινός αργότερα διετέλεσε Νομάρχης. Αρχικά στη Μεσσηνία (1974-1976) και έπειτα στη Θεσσαλονίκη (1976-1980).

Στη συνέχεια, ο ίδιος υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί Κυβερνήσεως Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη (1990-1991), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-1992).

Οντας Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας (1992-1993) ανέλαβε την διοίκηση του Κόμματος και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας στις εκλογές του 1993.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1991, ο Κώστας Πυλαρινός Ίδρυσε και διετέλεσε πρώτος πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (1991).

Από το 1998 έως και το 2008 κατείχε πόστο συμβούλου Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικού διευθυντή των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της.

«Μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός»

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω δημοσίευσης του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Αναλυτικά:

«Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον Κώστα Πυλαρινό. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας που υπηρέτησε με συνέπεια, επί δεκαετίες ολόκληρες, την πατρίδα. Από τα πρώτα του βήματα τη δεκαετία του 1950 στο γραφείο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, μέχρι τις τελευταίες του ημέρες που παρέμενε ενεργός και παρεμβατικός, κερδίζοντας τον σεβασμό συναγωνιστών και πολιτικών αντιπάλων.

Ήταν ένας δημόσιος λειτουργός που εργαζόταν πάντα με την ίδια συνέπεια, γιατί πίστευε πραγματικά ότι μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Είτε ως νομάρχης, βουλευτής Επικρατείας, σύμβουλος και Γενικός Γραμματέας υπουργείων, είτε ως εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και, αργότερα, ως πρόεδρος της Ένωσης τέως Βουλευτών. Ενώ με τις θητείες του στο Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και την Εκκλησία της Ελλάδος, απέδειξε ότι η πολιτική, ο πολιτισμός και η πίστη είναι απλώς διαφορετικές εκφράσεις της διαχρονικής του δέσμευσης να προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και τον τόπο.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».