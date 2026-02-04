Τα μέτρα που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των «ιστοριών καθημερινής τρέλας», δηλαδή των περιπτώσεων που ο πολίτης ταλαιπωρείται πολύ για μία συναλλαγή με το Δημόσιο και τη γραφειοκρατία του, παρουσιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη, στις 12 το μεσημέρι.

Ο κ. Χατζηδάκης έχει αναφερθεί πολλές φορές στην ανάγκη πάταξης της γραφειοκρατίας και στον μετασχηματισμό της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και κυρίως του «βαθέος κράτους» και είχε προαναγγείλει την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε σημαντικές τομές μέσα στο 2026.

Advertisement

Advertisement

Οι «παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη» που θα παρουσιαστούν σε λίγη ώρα περιλαμβάνουν 15 μέτρα που η εφαρμογή τους θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία.

Για παράδειγμα, θα ανακοινωθεί ο περιορισμός των δικαιολογητικών που ζητούνται από τους πολίτες και που ήδη διαθέτει το Δημόσιο καθώς πλέον θα αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση για να πάρει ο ενδιαφερόμενος τη βεβαίωση που θέλει από μία δημόσια υπηρεσία. Επίσης αναμένεται να μπει «φρένο» στις διεκδικήσεις του Δημοσίου ακινήτων που ανήκουν σε πολίτες και που δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν στα δικαστήρια.

Όπως έχει ανακοινωθεί, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών έπαιξαν ρόλο οι απαντήσεις των πολιτών σε σχετικό ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία του Δημόσιου καθώς και οι παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και βουλευτών που είχαν ενημέρωση από τους ψηφοφόρους τους.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης και «σύμμαχος» της σε αυτή την προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους.