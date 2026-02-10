Έντονη κριτική έχει ασκήσει το τελευταίο διάστημα ο Ευάγγελος Βενιζέλος προς την κυβέρνηση, με αποκορύφωμα άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Θα ήταν επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί αναθεώρηση σε μία παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού» ενώ για το άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια προστασίας των μελών της καταστρατηγώντας το συγκεκριμένο άρθρο στην υπόθεση των Τεμπών και παρακάμπτοντας το στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτή τη φορά, σε αντίθεση με την αντίδραση της στην κριτική που άσκησε στο πρόσφατο παρελθόν ο κ. Βενιζέλος, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε να απαντήσει μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Τονίζοντας ότι «δεν βλέπω κανέναν συνταγματικό λαϊκισμό», ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία εκκινεί την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος βάζοντας πολύ σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες πριν.

Η απάντηση της κυβέρνησης

«Πάμε στο άρθρο 86. Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν το 2001 σχετικά με τη δίωξη ή μη ενός Υπουργού ή ενός Υφυπουργού» είπε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης για να συμπληρώσει: «Τι προσετέθη στη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, όπου εμπνευστής αυτών των αλλαγών ήταν ο κ. Βενιζέλος; Προσετέθη καταρχάς το «αμελλητί». Τι είναι το αμελλητί για να καταλαβαίνει ο κόσμος; Μόλις πέσει η Δικαιοσύνη πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι το 2001. Αυτό το οποίο, δηλαδή, συνέβη και στις περιπτώσεις, όπως μας κατηγορεί και ο κ. Βενιζέλος, του κ. Βορίδη, του κ. Αυγενάκη ή σε άλλες περιπτώσεις άλλων υποθέσεων, σχετικά και με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπου η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να προχωρήσει την έρευνα, να κάνει, δηλαδή, την προκαταρκτική έρευνα και να αποφασίσει στο τέλος η Βουλή, όπως συνέβαινε μέχρι το 2001, για το αν θα ασκήσει ή όχι δίωξη, το αμελλητί προσετέθη από το Σύνταγμα του 2001», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης σε μία ευθεία επίθεση κατά του Ευάγγελου Βενιζέλου.

«Άρα, θεωρώ λίγο οξύμωρο, για να το πω ευγενικά, ο εμπνευστής του «αμελλητί», της προκαταρκτικής εξέτασης και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική προθεσμία στο Σύνταγμα, να κατηγορεί την Κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητάει την αλλαγή του άρθρου 86. Και επί των ημερών του καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, για να μην μπορεί να τη γλιτώσει κανένας και να έχουμε όλοι, είτε έχουμε διατελέσει είτε όχι, Υπουργοί και Υφυπουργοί την ίδια παραγραφή», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τι κρύβεται πίσω από την κόντρα κυβέρνησης – Βενιζέλου

Η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Μεγάρου Μαξίμου σχετίζεται άμεσα με τις πολιτικές ισορροπίες και κυρίως με το ποιος θα επηρεάσει περισσότερο τον χώρο του κέντρου. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων της χώρας είναι δεδομένο ότι συνεχίζει να έχει ακροατήριο σε αυτόν τον χώρο και σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους. Κάτι που δεν φαίνεται να διευκολύνει τη στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου που βλέπει στο ΠΑΣΟΚ τον εταίρο με τον οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί για να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών και να προχωρήσει η αναθεώρηση του Συντάγματος ενώ βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο ανάγκης μετεκλογικών συνεργασιών σε περίπτωση που δεν προκύψει από τις εκλογές αυτοδύναμη κυβέρνηση.