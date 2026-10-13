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Ο πρωθυπουργός επιδιώκει στη Σύνοδο Κορυφής την έγκριση μέτρων στήριξης, αξιοποιώντας τη ρήτρα ενεργειακής διαφυγής.

Το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει παρεμβάσεις στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ ενόψει του χειμώνα.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, διατηρώντας την οικονομική σταθερότητα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, παρά τις προκλήσεις από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

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Μία ημέρα απέμεινε για να ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα περισσότερα σενάρια να προσδιορίζουν την τιμή του μετά την επιδότηση περίπου στα 1,6 ευρώ το λίτρο. Στις ανακοινώσεις που θα γίνουν θα περιλαμβάνεται και το ύψος της αύξησης του επιδόματος θέρμανσης που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου προετοιμάζονται για τη «μάχη των Βρυξελλών» και την προσπάθεια που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να φύγει από τη Σύνοδο Κορυφής (διεξάγεται 15 και 16 Οκτωβρίου) με μία έγκριση για λήψη μέτρων στήριξης της κοινωνίας, αξιοποιώντας μέρος της ρήτρας ενεργειακής διαφυγής.

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Η μάχη κατά τη ακρίβειας όμως δεν περιορίζεται στον τομέα των καυσίμων αλλά επεκτείνεται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ενόψει ενός χειμώνα που προβλέπεται πολύ δύσκολος. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας χθες το βράδυ στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε σε ανατιμήσεις που μπορεί να υπάρξουν εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και εξήγησε ότι μελετώνται ενδεχόμενες παρεμβάσεις στις τιμές ενώ βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας ένα νέο πακέτο βασικών προϊόντων για την περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Το Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζει καλά ότι στην παρούσα φάση ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κυβέρνηση και για την προσπάθεια της να κερδίσει και μία τρίτη εκλογική αναμέτρηση, είναι η παρατεταμένη ακρίβεια που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη να θέτουν ως στόχο των εκλογών την αυτοδυναμία, όμως όσο δεν τιθασεύεται το αυξημένο κόστος διαβίωσης αυξάνονται οι πιθανότητες να ενισχυθεί το κύμα διαμαρτυρίας πολιτών με ψήφο σε αντισυστημικές πολιτικές δυνάμεις.

Αυτό που επιδιώκουν από το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι να πείσουν την ελληνική κοινωνία ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει ρεαλιστικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας και δεν θα λάβει μέρος στο παιχνίδι πλειοδοσίας υποσχέσεων που έχει επιδοθεί η αντιπολίτευση.

Ειδικά τις τελευταίες ημέρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει πολλές φορές σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις του ότι δεν θα μπει στον πειρασμό «να ανοίξει το πουγκί», εξηγώντας ότι θα συνεχίσει να μιλά και να δεσμεύεται για πράγματα που μπορεί να κάνει και τονίζοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία, πάντα όμως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Προτάσσοντας την ανάγκη της σταθερότητας αλλά και εκμεταλλευόμενη την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διατυπώσει εφαρμόσιμες προτάσεις, η Νέα Δημοκρατία παραμένει η κυρίαρχη πολιτική δύναμη.

Κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις καθώς η κυβερνώσα παράταξη είναι σταθερά μπροστά και με μεγάλη απόσταση από τη δεύτερη θέση την οποία διεκδικούν ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να έχει μειώσει τη διαφορά.