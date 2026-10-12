Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών.

Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις αφορούν την επιδότηση στην αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την πιθανή αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, με τα μέτρα στήριξης να επανεξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο ανά δεκαπενθήμερο.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει στη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη επιπλέον μέτρων στήριξης των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

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Δύο παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας -συγκεκριμένα μεθαύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου- σε μία προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τους καταναλωτές ενόψει του χειμώνα και να περιορίσει τις συνέπειες από το «ράλι» ανόδου των τιμών στα καύσιμα.

Πρόκειται για μία διπλή παρέμβαση που την έχει ήδη προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αφορά στην επιδότηση στην αντλία και στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

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Το οικονομικό επιτελείο μελετά τις διεθνείς τιμές προκειμένου να έχει όλα τα δεδομένα και οι οριστικές αποφάσεις πιθανότατα θα ληφθούν αύριο Τρίτη.

Σχετικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ο πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι στόχος είναι να κινηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, εξηγώντας ότι αν δεν υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση η τιμή διάθεσης με τα σημερινά δεδομένα θα έφτανε περίπου τα 2 ευρώ.

Το πόσο κάτω από τα 1,75 για την ώρα παραμένει άγνωστο. Θα εξαρτηθεί και από την συμμετοχή των διυλιστηρίων, καθώς έχουν έχει προηγηθεί μία σειρά συσκέψεων με τους εκπροσώπους τους για το συγκεκριμένο ζήτημα. Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε να είναι μία επιδότηση που θα την αντιληφθεί στην τσέπη του ο καταναλωτής.

Η δεύτερη παρέμβαση θα είναι μία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, την οποία εξετάζει η κυβέρνηση. Σενάρια κάνουν λόγο για αύξηση κατά περίπου 20% αλλά μένει να επιβεβαιωθούν ενώ μεγαλύτερο βάρος στη στήριξη των νοικοκυριών θα δοθεί -τουλάχιστον όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης- σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που οι καιρικές συνθήκες τον χειμώνα είναι πιο δύσκολες.

Ανακοινώσεις όμως εντός των ημερών αναμένονται και για το πετρέλαιο κίνησης, με παράταση της επιδότησης, καθώς όπως έχει ξεκαθαρίσει το κυβερνητικό επιτελείο τα μέτρα στήριξης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο.

Η προσοχή όμως του Μεγάρου Μαξίμου είναι στραμμένη και στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου καθώς ένα από τα θέματα της ατζέντας είναι και αυτό της αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους.

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Ο πρωθυπουργός έχει αιτηθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία λόγω των έκτακτων συνθηκών στο ενεργειακό πεδίο με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα καύσιμα ενώ έχει στείλει και σχετική επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τη θέση αυτή αναμένεται να επαναλάβει και κατά τη διάρκεια της Συνόδου ενώ είναι πιθανό να υπάρξει μία συμμαχία του Νότου καθώς και η Ιταλία έχει ζητήσει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για περισσότερη στήριξη των πολιτών τους.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία η Ευρώπη να ανταποκριθεί στο αίτημα του Έλληνα Πρωθυπουργού και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να προβούν σε επιπλέον μέτρα στήριξης για αυτόν τον δύσκολο χειμώνα, χωρίς τα μέτρα αυτά να υπολογίζονται στις οροφές δαπανών», τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του στη Real News με την Αθήνα να ελπίζει να πάρει το «πράσινο» φως από τις Βρυξέλλες.

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