«Το να πούμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα είναι από κωμικό έως τραγικό. Ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε δώσει πάρα πολλά δείγματα», σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης την υπόθεση της καταγγελίας δημοσιογράφου κατά του Νίκου Παππά για χειροδικία, υπογραμμίζοντας ότι «είναι αποκρουστικό να ακούς ότι ένας ευρωβουλευτής χρησιμοποιεί τέτοιες τραμπούκικες μεθόδους».

Παράλληλα έβαλε στο «κάδρο» και τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο Νίκος Παππάς ήταν προσωπική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού, αρχικά για τη διεκδίκηση του Δήμου της Αθήνας και μετά για την ευρωβουλή. «Κάποια στιγμή πρέπει να δώσει απαντήσεις και ο άνθρωπος που τον έβαλε στην πολιτική», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Μιλάμε για έναν αμετανόητο ευρωβουλευτή που έχει βρίσει όποιον μιλάει ελληνικά, έχει απειλήσει όποιον κινείται», σημείωσε στην συνέχεια ενώ αναφέρθηκε και σε μία σειρά από περιστατικά που στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκαν για επιθέσεις κατά δημοσιογράφων.

Νέα πρόσκληση στους αγρότες για διάλογο

Ερωτηθείς για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε νέα πρόσκληση για διάλογο στους εκπροσώπους των αγροτών, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση έβαλε ένα πλαίσιο που ικανοποιεί μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών και τους κάλεσε να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και οι μετακινήσεις πρέπει να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και η αγορά πρέπει να δουλέψει. «Η μπάλα είναι στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα… Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί, εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε από εκείνους να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και να βρεθεί μία λύση επί τη βάσει του πλαισίου που έχουμε θέσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ντροπή η παρουσία της κυρίας Κωνσταντοπούλου στο ελληνικό κοινοβούλιο»

Λάβρος εμφανίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι προσωποποίηση του φασισμού η κυρία Κωνσταντοπούλου και του μισογυνισμού», τόνισε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι «είναι ντροπή και μόνο η παρουσία της στο ελληνικό κοινοβούλιο», ότι «λειτουργεί με φασιστικούς όρους», ότι «προσβάλει και συκοφαντεί συζύγους πολιτικών χωρίς να έχουν αυτές καμία σχέση με την υπόθεση», ότι βιντεοσκοπεί, στρέφεται κατά γυναικών, ότι «όταν πάει να κάνει καριέρα στις πλάτες συγγενών νεκρών δεν έχει ηθικούς φραγμούς, δεν έχει όρια» και κάλεσε τα υπόλοιπα κόμματα να αντιδράσουν πριν είναι πιο αργά.