Για την κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια του μπρίφινγκ, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπενθυμίζει τι είπε λίγες ώρες νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο του «Bloomberg New Economy Forum».

«Για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται», είχε πει ο Πρωθυπουργός προσθέτοντας ότι «μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε. Έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Advertisement

Advertisement

«Είμαστε κυρίαρχο κράτος»

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «σε ένα ταραγμένο παγκόσμιο περιβάλλον, η Ελλάδα “ψηλώνει” ουσιαστικά, μετράει η γνώμη της» και τόνισε ότι «αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση, ενισχύουμε τη γεωπολιτική», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας, καθιστώντας τη χώρα πύλη εισόδου του LNG για την ευρωπαϊκή αγορά.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ της Ρωσίας, Μαρίας Ζαχάροβα, μετά τη συμφωνία Ελλάδας-Ουκρανίας για συνεργασία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων ο Παύλος Μαρινάκης .

«Όσο για την κ. Ζαχάροβα, δεν θα πάρουμε την άδεια», ξεκίνησε την απάντηση του ο Παύλος Μαρινάκης εξηγώντας ότι «προφανώς είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος» και ότι τέτοιες οργισμένες δηλώσεις «δείχνουν ότι εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας», καταλήγοντας ότι οι ελληνικές θέσεις για την Ουκρανία δικαιώνονται και ότι «δύο κυρίαρχα κράτη θα κάνουν αυτά που κρίνουν σωστά».

«Ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να κάνει σόου»

Απαντώντας για την ένταση που προκλήθηκε χθες στη Βουλή και για την κόντρα που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε «να πέσουν οι τόνοι από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ» και υποστήριξε ότι «υπήρχε ένας έντονος θυμός από τον κ. Ανδρουλάκη, προφανώς ήθελε να μετατρέψει μία πολύ σοβαρή συζήτηση για ένα ιστορικής σημασίας νομοσχέδιο σε ένα ακόμα σόου για μία πολύ σοβαρή υπόθεση». Παράλληλα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για ψευδείς αναφορές στην περίπτωση της εξέτασης μάρτυρα από τον Μακάριο Λαζαρίδη. «Δεν είναι καλό πράγμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο ίδιος», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ σχετικά με την άρνηση του «φραπέ» να παρουσιαστεί στην εξεταστική, υποστήριξε ότι «αυτή η κατασκευασμένη επίθεση για την απουσία του μάρτυρα, δεν έπιασε τόπο. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι κάποιος θέλει να συγκαλύψει κάποιον άλλο στέλνοντας τον στον εισαγγελέα. Αυτό από μόνο του τα διαλύει όλα».