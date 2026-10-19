Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για τη συνέχιση των παρεμβάσεων στήριξης προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσαρμόζοντας τα μέτρα ανάλογα με τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες σχετικά με το ενεργειακό κόστος, το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα.

Παράλληλα, το κυβερνών κόμμα αντιμετωπίζει την αποστασιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από την οικονομική κρίση και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ο Αντώνης Σαμαράς ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική, στοχεύοντας στο ίδιο κοινωνικό κομμάτι και ενισχύοντας τις προκλήσεις για τη Νέα Δημοκρατία.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την επαναπροσέγγιση της μεσαίας τάξης, θεωρώντας την αποτελεσματικότητα των οικονομικών της κινήσεων καθοριστική για τη μελλοντική πολιτική πορεία.

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Με την ενεργειακή κρίση να αποτελεί δισεπίλυτο πρόβλημα και τις συνέπειες της να ασκούν ήδη πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι οι παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη της κοινωνίας θα συνεχιστούν.

«Ξέρω ότι οι πιέσεις παραμένουν μεγάλες και κανένα μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να τις εξαφανίσει. Γι’ αυτό θα παρακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις και θα προσαρμόζουμε τις παρεμβάσεις μας, κρατώντας δυνάμεις και για τους δύσκολους μήνες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε στην ανασκόπηση της εβδομάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

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Παράλληλα επιχείρησε να αναδείξει τη δυναμική της ελληνικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς υπογράμμισε τις ελληνικές προτάσεις για τρία σοβαρά ζητήματα. Για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, για το μεταναστευτικό και για την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και στα τρία μέτωπα και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή φωνή στην Ευρώπη και την αξιοποιεί για το συμφέρον των Ελλήνων και φυσικά των Ευρωπαίων πολιτών, έγραψε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν κρύβει την ανάγκη να αναληφθούν περισσότερες πρωτοβουλίες από τις Βρυξέλλες στο θέμα των παρεμβάσεων για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης και ελπίζει ότι στην επόμενη Σύνοδο θα υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις σε αυτό το πεδίο. Σε διαφορετική περίπτωση -και όσο θα μπαίνει ο χειμώνας- η κατάσταση αναμένεται να γίνει πιο δύσκολη στη διαχείριση της και να αυξηθεί το ποσοστό των δυσαρεστημένων πολιτών.

Ήδη υπάρχει έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια στην Ευρώπη για διάφορες πολιτικές της ΕΕ -μεταξύ των οποίων και στο οικονομικό πεδίο- που εκδηλώνεται με σοβαρές ταραχές σε μία σειρά από χώρες, με κυριότερη τη Γαλλία. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου να εκδηλωθεί κάποια κοινωνική αναταραχή και στη χώρα μας.

Η κρίσιμη δεξαμενή των μικρομεσαίων και ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς

Το οικονομικό αποτύπωμα της κρίσης επηρεάζει ξεκάθαρα και το πολιτικό σκηνικό. Σημαντικό μέρος των μικρομεσαίων -ένα κοινό που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023 και που συνήθως αποτελεί τον ρυθμιστή των εκλογών- φαίνεται σήμερα να κρατά αποστάσεις από το κυβερνών κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής της μεσαίας τάξης ενώ στο ίδιο κοινό στοχεύει ξεκάθαρα και η ΕΛΑΣ.

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Την ίδια ώρα όμως διείσδυση στους μικρομεσαίους κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί να μην έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής το νέο κόμμα όμως η στρατηγική του είναι εμφανής. Να καλύψει το κενό που φαίνεται να δημιουργείται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και μέρους της κοινωνίας.

Χθες έδωσε στη δημοσιότητα τον χαιρετισμό που έστειλε σε Συνέδριο μικρομεσαίων που διεξήχθη και στην Καλαμάτα εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα την κατηγόρησε για νεοφιλελεύθερη πολιτική, αποδόμησε τις κυβερνητικές επιλογές για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ενώ κατέθεσε προτάσεις για την άμεση στήριξη της.

Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν για την κυβέρνηση είναι να καταφέρει να επαναπροσεγγίσει τη μεσαία τάξη και να την πείσει ότι ο δικός της σχεδιασμός μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από την αποτελεσματικότητα των κινήσεων της πιθανόν να κριθεί και η τελική διαφορά στις κάλπες που θα καθορίσει και τις πολιτικές εξελίξεις.

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