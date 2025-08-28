«Την ώρα που σταματήσαμε σε πορτοκαλί φανάρι, ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα μας χτύπησε από πίσω. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη – η ζώνη σώζει ζωές. Τρανταχτήκαμε ολόκληροι, το αυτοκίνητο που μας τράκαρε, άναψε αλάρμ, ώστε και εμείς να πάμε στην άκρη, να σταματήσουμε και να κάνουμε ανταλλαγή στοιχείων. Όμως, ο ασυνείδητος αυτός οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε» είπε στο Open η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχετικά με το τροχαίο της.

Όπως είπε, συγκράτησε τις πινακίδες του αυτοκινήτου και χάρτη στις κάμερες και την επέμβαση της αστυνομίας ο οδηγός συνελήφθη. Ανέφερε επίσης πως διαθέτει πληροφορίες ότι είναι ινδικής καταγωγής.

Όσον αφορά στον ελαφρύ τραυματισμό της, είπε ότι την πήγαν στο ΚΑΤ για εξετάσεις λόγω ενόχλησης στον αυχένα και ότι φόρεσε προληπτικά κολάρο.