Σε τροχαίο ενεπλάκη η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, την Τετάρτη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό της.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας. Το όχημα της κ. Λατινοπούλου, όπου η ίδια επέβαινε ως συνοδηγός, ήταν σε φανάρι όταν όχημα που βρισκόταν από πίσω τους τράκαρε, με την ίδια να τραυματίζεται ελαφρά.

Advertisement

Advertisement

Το αυτοκίνητο της κ. Λατινοπούλου κινήθηκε προς την άκρη για να γίνει ανταλλαγή στοιχείων, μα ο οδηγός του άλλου οχήματος απομακρύνθηκε. Ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκε και συνελήφθη.