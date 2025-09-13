Σαφές μήνυμα για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κόμβου ανάπτυξης στα Βαλκάνια έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στις 19:30 ήταν προγραμματισμένη η ώρα έναρξης της ομιλίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Μετά τις συναντήσεις του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, το πρωί, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Τα Βαλκάνια είναι σε μία αναπτυξιακή τροχιά και η Θεσσαλονίκη πρέπει να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο, να είναι το οικονομικό κέντρο των Βαλκανίων».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για υλοποίηση κομβικών έργων υποδομής: «Για να γίνει αυτό χρειάζονται σημαντικά έργα, όπως είναι η επέκταση του Μετρό και προς τις δύο κατευθύνσεις, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, με ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο με πολύ πράσινο που θα κάνει καλύτερη τη ζωή των μόνιμων κατοίκων της πόλης. Και, βέβαια, έργα, όπως είναι το παραλιακό μέτωπο. Η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου μπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων».

Ακόμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι η πόλη έμεινε για χρόνια στο περιθώριο, τονίζοντας: «Η Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια δεν είχε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχει και σε αυτό έχουμε όλοι ευθύνη. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνουν αυτά τα σημαντικά έργα, γιατί υπάρχουν δυνατότητες και υπάρχει προοπτική».

Επίσης, ο ίδιος ανέφερε την ανάγκη να επενδυθεί η χώρα στην καινοτομία: «Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στις νέες τεχνολογίες, είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για να υπάρχουν καλές και πολλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές, γιατί χιλιάδες νέα παιδιά και από τη Δυτική και από την Κεντρική Μακεδονία επιλέγουν τη μετανάστευση. Έχουμε χρέος να επενδύσουμε σε μία ανάπτυξη που θα έχει κοινωνικό αποτύπωμα, θα δώσει θέσεις εργασίας σε αυτούς τους ανθρώπους, στα παιδιά μας, στα παιδιά του ελληνικού λαού για να μείνουν εδώ και να κάνουν τις οικογένειες τους».

Live η ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ: