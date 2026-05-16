Με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα υποδέχθηκε το κοινό την Μαριάν Σακίμπ, τη σύνεδρο που ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει έχοντας στην αγκαλιά της το μωρό της.

«Η μητρότητα δεν πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα της γυναίκας να συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής», τόνισε στην ομιλία της κάνοντας αναφορά στο δημογραφικό πρόβλημα και στις προϋποθέσεις ασφάλειας, αξιοπρέπειας και προοπτικής που πρέπει να εξασφαλίζει ένα κράτος στους πολίτες του.

Η εικόνα της γυναίκας που κρατά το μωράκι της και τοποθετείται για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, έστειλε σίγουρα ένα ισχυρό μήνυμα…