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Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημειώνοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες.

Σημείωσε πως πρόκειται τόσο για μια «συνεπή στάση» όσο και για στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις όπως η αύξηση μισθώνκαι η υλοποίηση μεγάλων έργων. Υπογράμμισε ότι «κάθε μήνας είναι σημαντικός» για την επίτευξη στόχων όπως ο κατώτατος μισθός και η παράδοση έργων υποδομής, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς.

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Απαντώντας στην κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνο Καραμανλή, ανέφερε ότι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά. Έφερε ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του casus belli από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει «στρατηγική με αποτέλεσμα» και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ακόμη έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Όπως σημείωσε, στόχος είναι η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι έως το 2027.

Μίλησε επίσης και για τον χώρο των ΜΜΕ, σημειώνοτνας ότι είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας σε ΕΡΤ και ΑΠΕ. Έκανε λόγο για ρυθμίσεις που επιλύουν εκκρεμότητες δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι μπαίνει «τάξη» στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, με ενίσχυση της διαφάνειας και θεσμικό ρόλο του ΕΣΡ.

Ο κ. Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για έλλειψη αυτοκριτικής και για επιλογές προσώπων και πολιτικών που, όπως είπε, οδήγησαν σε προβλήματα. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει αντίπαλο ενόψει εκλογών, αλλά θα επιδιώξει να κριθεί με βάση το έργο της και την αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων.