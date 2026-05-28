Με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε κατά το μπρίφινγκ σχετικά με δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή από το ΠΑΣΟΚ περί μυστικής συμφωνίας κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα για συγκυβέρνηση, ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της Χαριλάου Τρικούπη.

«Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά “ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες”», σχολίασε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ προχώρησε στην εκτίμηση ότι «το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του.»

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «ιδεολογικά με χωρίζει άβυσσος. Ειδικά με το ΠΑΣΟΚ του ’80, που είναι η μήτρα πολλών εκ των προβλημάτων μας, αλλά δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις.»

Δριμεία κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι ενώ η κοινωνία ζητάει να πάει η χώρα μπροστά και αυτό ζητά από την κυβέρνηση, «ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει -δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτούς που μας ακούν, τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος. Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στο χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα.»