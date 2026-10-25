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Ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε το όραμα για μια ανοιχτή αγορά, προτάσσοντας τις αξίες της αξιοκρατίας, της διαφανούς λογοδοσίας και της θεσμικής αναγέννησης.

Η Ραλλία Χρηστίδου υπογράμμισε τη σημασία της κατανομής της εξουσίας και της παροχής ευκαιριών σε νέους ανθρώπους για ανάληψη ευθυνών.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά σε ψηφοφορίες σχετικά με θέματα εργασίας και παιδείας, ενώ παρουσιάστηκε επίσημα η νεολαία των Δημοκρατών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και μια καλλιτεχνική παρουσίαση αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη.

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Το καινοτόμο συνέδριο έκανε πράξη το μοντέλο της συμμετοχικής δημοκρατίας επόμενης γενιάς, δίνοντας έμφαση στον ζωντανό πολιτικό διάλογο.

Στην κεντρική του τοποθέτηση, ο Πρόεδρος των Δημοκρατών, Στέφανος Κασσελάκης, παρουσίασε το όραμα για μια ανοιχτή, συμμετοχική Αγορά που τοποθετεί τον πολίτη και την καθημερινότητά του στο κέντρο. Υπογράμμισε την ανάγκη για «Πολιτική με Πολιτισμό», θεσμική αναγέννηση, αξιοκρατία και διαφανή λογοδοσία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο. Είναι δύο λέξεις: ‘Δεν γίνεται’. Η ιστορία αυτού του τόπου όμως δεν γράφτηκε από όσους είπαν ‘δεν γίνεται’, αλλά από όσους απάντησαν: ‘Γίνεται.’»

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Στη δική της παρέμβαση, η Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου, συνέδεσε την πολιτική με την αυθεντικότητα και το θάρρος. Αναφερόμενη στην ανάγκη για βαθιές τομές υπογράμμισε: «Για μένα, ανατρεπτικό είναι να έχεις τη δύναμη να μοιράζεσαι την εξουσία. Να δημιουργείς χώρο για ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη από τη δική σου και να δίνεις σε έναν νέο άνθρωπο την ευκαιρία να αναλάβει ευθύνη και να αποδείξει τις δυνατότητές του.»

Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε τα δύο πρώτα ανοιχτά debates της METAGORA, στα οποία το κοινό ψήφισε ζωντανά τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά για κρίσιμα ζητήματα στις θεματικές της εργασίας και της παιδείας.

Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο, οι ομιλητές Πάρης Παπαβασιλείου, Αναστάσιος Γιατράς, Γιάννης Θωμάς και Αλέξανδρος Φλέγγας τοποθετήθηκαν για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, το δικαίωμα στην αποσύνδεση εκτός ωραρίου και τη συνταξιοδότηση.

Υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Σωτήρη Πολύζου, οι Θανάσης Λέλες, Δημήτρης Μυρογιάννης και Δούμα Κυριακή ανέλυσαν την τοπική διοίκηση των σχολείων, τη διαφάνεια στις επιδόσεις των σχολικών μονάδων και την αυτονομία των ΑΕΙ στην επιλογή φοιτητών.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η πρώτη επίσημη παρουσίαση της Νεολαίας των Δημοκρατών στη σκηνή της METAGORA. Τα μέλη των DNAers αποκάλυψαν το νέο λογότυπο της οργάνωσης, δίνοντας το σύνθημα για την επόμενη γενιά που βγαίνει δυναμικά στο προσκήνιο της πολιτικής.

Παράλληλα, η METAGORA άνοιξε τον διάλογο για το τεχνολογικό μας μέλλον στη θεματική συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στο πάνελ συμμετείχαν οι Vinous Ali, Public Sector Partnerships, ElevenLabs και Άγγελος Περιβολαρόπουλος, Research Engineer, ElevenLabs, αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις του τομέα, αλλά και τις προκλήσεις για τη δημοκρατία και την οικονομία.

Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική έκπληξη. Η Natalia Dusso ανέβηκε στη σκηνή, προσφέροντας μια καθηλωτική ερμηνεία αφιερωμένη στη φιλία, την αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Μέσα από τη δύναμη της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας ενότητας, η στιγμή αυτή έδωσε το πιο συμβολικό και ελπιδοφόρο φινάλε.