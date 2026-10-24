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Ο πρόεδρος Στέφανος Κασσελάκης εγκαινίασε τη διαδικασία, περιγράφοντας το συνέδριο ως ένα συμμετοχικό οικοσύστημα δημοκρατίας που δίνει έμφαση στην ενεργή παρέμβαση των πολιτών.

Κασσελάκης εξήγγειλε την έναρξη εκστρατείας συλλογής 500.000 υπογραφών για την ενεργοποίηση του συνταγματικού δικαιώματος λαϊκής νομοθέτησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το κόμμα προέταξε πέντε βασικές δεσμεύσεις για τη διακυβέρνηση της χώρας, εστιάζοντας στην αλήθεια, την αξιοκρατία, τους θεσμούς, το αποτέλεσμα και τη λογοδοσία.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίζονται με θεματικά debates, στα οποία οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν ενεργά μέσω ζωντανών ψηφοφοριών και τοποθετήσεων.

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Άνοιξε σήμερα τις πύλες της η METAGORA, το Ετήσιο Συνέδριο των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο», στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian. Μέλη και φίλοι του κόμματος από κάθε γωνιά της Ελλάδας έδωσαν δυναμικό «παρών», σηματοδοτώντας την αφετηρία μιας νέας συμμετοχικής διαδικασίας. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την κεντρική ομιλία του Προέδρου των Δημοκρατών, Στέφανου Κασσελάκη.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κασσελάκης περιέγραψε τη METAGORA ως ένα ζωντανό οικοσύστημα δημοκρατίας που επιδιώκει να μεταφέρει το κέντρο βάρους από την απλή παρακολούθηση των εξελίξεων στην ουσιαστική παρέμβαση των πολιτών.

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«Η METAGORA δεν είναι το όνομα ενός συνεδρίου. Είναι ένας τρόπος να κυβερνάς. Δύο χιλιάδες πεντακόσια χρόνια μετά τη γέννηση της Δημοκρατίας, είναι η σειρά μας να δώσουμε στην πολιτική ξανά την Αγορά της, να φέρουμε τον πολίτη και τη ζωή του στο κέντρο», τόνισε ο Πρόεδρος των Δημοκρατών.

Κορυφαίο σημείο της ομιλίας ήταν εξαγγελία μιας ιστορικής πολιτικής πρωτοβουλίας: η ενεργοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του συνταγματικού δικαιώματος της λαϊκής νομοθέτησης για την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κασσελάκης, οι Δημοκράτες, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» και μητέρες θυμάτων γυναικοκτονιών, ξεκινούν εκστρατεία συλλογής 500.000 υπογραφών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας με ταυτοποίηση, προκειμένου να εισαχθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή η σχετική πρόταση νόμου, η οποία είχε υποβληθεί πριν από ενάμιση χρόνο με μηδενικό δημοσιονομικό κόστος, αλλά αγνοήθηκε από τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Αναφερόμενος στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα, ο Στέφανος Κασσελάκης υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης των θεσμών και του κράτους δικαίου. Προέταξε την «Πολιτική με Πολιτισμό» ως απάντηση στην απαξίωση και τον τοξικό λόγο, συνδέοντας τον πολιτικό πολιτισμό με την ουσιαστική λογοδοσία, τη διαφάνεια και τις κοστολογημένες λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας όπως η στέγη, η υγεία, η εργασία και η παιδεία.

«Απέναντί μας δεν έχουμε ένα κόμμα ή ένα πρόσωπο, αλλά δύο λέξεις: ‘Δεν γίνεται’. Η ιστορία αυτού του τόπου όμως γράφτηκε από όσους απάντησαν ‘Γίνεται’. Θέλουμε να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, με ένα συμβόλαιο που βασίζεται σε πέντε δεσμεύσεις: Αλήθεια, Αξιοκρατία, Θεσμοί, Αποτέλεσμα και Λογοδοσία», επισήμανε.

«Είμαστε φιλελεύθεροι επειδή υπερασπιζόμαστε την ελευθερία κάθε ανθρώπου να σκέφτεται, να μιλά και να δημιουργεί χωρίς δόγματα και αντίποινα. Και είμαστε πρωτίστως ανθρωπιστές επειδή πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Ελευθερία χωρίς ανθρωπιά γίνεται σκληρότητα, ανθρωπιά χωρίς ελευθερία γίνεται κηδεμονία. Εμείς θέλουμε και τα δύο. Αυτό είναι το Προοδευτικό Κέντρο», κατέληξε.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας της METAGORA συνεχίζονται με τη διεξαγωγή των δύο πρώτων θεματικών debates, όπου το κοινό συμμετέχει ενεργά με ζωντανές ψηφοφορίες και τοποθετήσεις.

Παρακολουθήστε σε live streaming τις εργασίες του συνεδρίου εδώ: https://demokrates.gr/synedrio/