Ένας αδυσώπητος πόλεμος μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – με «πυρομαχικά» φωτογραφικά ενσταντανέ – έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο φόντο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης εντός της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, νωρίτερα σήμερα κατέθεσε στα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου και κατέθεσε στα πρακτικά της εξεταστικής επιτροπής «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κ. Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί».

Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Από το «στρατόπεδο» του ΠΑΣΟΚ είχαν «απαντήσει» με φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε εκδηλώσεις στην Κρήτη αλλά και τον ίδιο μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη σε έκθεση αγροτικών προϊόντων.

Η Μιλένα Αποστολάκη, νωρίτερα στην εξεταστική επιτροπή, είχε καταγγείλει πως κατά την αστυνομική επιχείριση μεταξύ των συλληφθέντων είναι «κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κ. Χιλετζάκης, μέλος της ΝΔ».