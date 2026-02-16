Επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου και ένα θολό αβέβαια μέλλον για τις προσπάθειες νεών κομμάτων καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO ενώ παράλληλα οι πολίτες φαίνεται να αποτιμούν θετικά την συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ενώ τοποθετούνται επί της Συνταγματικής Αναθέωρησης.

Πρώτο κόμμα με 24,9% στην πρόθεση ψήφου εμφανίζεται η ΝΔ στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10,9%. Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία και καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 9,2% και οριακό προβάδισμα από την Ελληνική Λύση, που συνεχίζει να διατηρείται ψηλά με ποσοστό 9%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,6%, ενώ τα ποσοστά των αναποφάσιστων με 16% και του «άλλου» κόμματος με 7,1% συμπληρώνουν το ρευστό πολιτικό τοπίο της τρέχουσας περιόδου.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, της ίδιας δημοσκόπησης για λογαριασμό του iefimerida η ΝΔ συγκεντρώνει 30,1%, με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ με 13,2, να διαμορφώνεται στο 16,9%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,1% και την ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10,9%. Στην πέμπτη θέση είναι το ΚΚΕ με 9,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έκτο κόμμα με 5,6%.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα κόμματα που βρίσκονται κάτω του ορίου εισόδου στη Βουλή (3%). Το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής 2,3%, η Νίκη με 2,2%, η Νέα Αριστερά με 2,2% και το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,1%. Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 8,6%.

Σε ό,τι αφορά τα υπό ίδρυση κομμάτων, παρατηρείται μάλλον κόπωση στο εκλογικό σώμα.

Η πιθανότητα ψήφου σ’ ένα νέο κόμμα του κ. Τσίπρα καταγράφεται ως πολύ και αρκετά ισχυρή με 17,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την κ. Καρυστιανού ανιχνεύεται στο 19,2%, ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική δυνητική ψήφος για τον κ. Σαμαρά αποτυπώνεται στο 5,8%. Είναι υποχρέωση μας για μία ακόμη φορά να τονίσουμε ότι τα παραπάνω ποσοστά δεν αποτελούν πρόθεση ψήφου αλλά περιγραφή των δυνητικών εκλογικών ορίων εντός των οποίων μπορούν να κινηθούν οι νέοι σχηματισμοί όταν ανακοινωθούν.

Θετική αποτίμηση της συνάντησης Μητοστάκη με Ερντογάν

Όσον αναφορά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, το 43,9% των συμμετεχόντων στην έρευνα την αξιολογεί θετικά, έναντι 49,2% που θεωρεί ότι το αποτέλεσμα που παρήγαγε ήταν μάλλον αρνητικό.

Επίσης το 50,7% πιστεύει ότι αυτές οι συναντήσεις, ακόμη κι αν δεν παράγουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, είναι απαραίτητες και πρέπει να εξακολουθούν να γίνονται, καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, το 57,6% πιστεύει ότι η χώρα μας πρέπει να ακολουθήσει μια πιο διεκδικητική πολιτική έναντι της Τουρκίας, την οποία η πλειοψηφία σε ποσοστό 76,4% συνεχίζει να θεωρεί ως μια χώρα απειλητική για τα ελληνικά συμφέροντα.

Επίσης, είναι πολύ χαμηλό ποσοστό δημοφιλίας του προέδρου Ερντογάν, που καταγράφεται μόλις στο 17,3%.

Συνολικά, η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης αποτιμάται θετικά από το 38,9% των πολιτών, ποσοστό που καταγράφεται ως ο υψηλότερος δείκτης των επιμέρους κυβερνητικών πολιτικών και επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί προνομιακό πεδίο για τον Έλληνα πρωθυπουργό, που συνεχίζει σε ποσοστό 31,2%, και σε μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, να θεωρείται ως ο καλύτερος εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της χώρας στα διεθνή φόρα. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι παραδοσιακά και ιστορικά ο εκάστοτε εν ενεργεία πρωθυπουργός απολαμβάνει μιας σχετικά μεγαλύτερης εμπιστοσύνης και δέχεται πιο περιορισμένη κριτική για τα εξωτερικά σε σχέση με τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, παρ’ όλα αυτά η κυριαρχία του Κ. Μητσοτάκη σε αυτόν τον τομέα είναι ισχυρή.

Περί Συνταγματικής Αναθεώρησης

Σε ό,τι αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση θετικά αντιμετωπίζονται οι προτάσεις για τροποποίηση του άρθρου 86 σε ποσοστό 71,4%, η δυνατότητα των ανωτάτων δικαστηρίων να αποφασίζουν για την ηγεσία τους με 69,1%, η καθιέρωση μίας και μόνης εξαετούς θητείας για τον ΠτΔ με 64,6%, όπως επίσης και η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο με 62,4%.

Τα παραπάνω ποσοστά αναδεικνύουν μια διακομματική αποδοχή πέραν των εκλογικών ορίων της ΝΔ και δείχνουν τον δρόμο για πιθανή συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων σε αυτά τα πεδία. Σημείο τριβής συνεχίζει να αποτελεί η συνταγματική πρόβλεψη για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την οποία απορρίπτει οριακά με 51,3% η πλειοψηφία, με τους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ειδικά της Αριστεράς, να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε αυτή την προοπτική.

Στις αμιγώς πολιτικές ερωτήσεις αποτυπώνεται ένα ποσοστό της τάξης του 29,8% που θα ήθελε την παρούσα κυβέρνηση να συνεχίζει και μετά τις επόμενες εκλογές, έναντι μιας μεγάλης πλειοψηφίας με 67,9% που θα επιθυμούσε πολιτική αλλαγή. Το πρόβλημα με αυτό το 67,9% είναι ότι επί της ουσίας είναι πολυδιασπασμένο, χωρίς πολιτική κατεύθυνση και στόχευση. Στον αντίποδα, το κυβερνητικό 29,8% περιγράφει και αποτυπώνει έναν συμπαγή πολιτικό πυρήνα.

Απάντηση στην κυριαρχία της κυβέρνησης θα μπορούσε να αποτελέσει η συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς / αριστεράς, η οποία θα ήταν πιθανόν να οδηγήσει σε νικηφόρο αποτέλεσμα σύμφωνα με το 42,1% των πολιτών. Για την πλειοψηφία (54,1%) ωστόσο ούτε σε αυτή την περίπτωση οι δυνάμεις της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης θα μπορούσαν να ανατρέψουν τους πολιτικούς συσχετισμούς.

