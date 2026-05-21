«Έχω κάνει συνειδητή επιλογή να μην συναντώμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας της αντιπολίτευσης αλλά να προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του στους πολίτες της Σπάρτης, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σήμερα στη Λακωνία.

«Η επικαιρότητα στα ΜΜΕ δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, τους απασχολεί η καθημερινότητα. Μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουμε. Ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν πιο ισχυρή», υπογράμμισε σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο πρωθυπουργός.

«Θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τα ακούσαμε πριν χρόνια και είδατε που καταλήξαμε. Ένα πράγμα δεν θα θέσω σε κίνδυνο, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Τους επόμενους μήνες θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα», ότι «αντιμετωπίζουμε κύμα ακρίβειας», διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους πολίτες και υπογράμμισε ότι «το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα μετατρέπεται σε μέρισμα κοινωνικής προκοπής».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η αξιοπιστία των πολιτικών κρίνεται από το αποτέλεσμα και τη συνέπεια. «Να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 και τι υλοποιήσαμε», τόνισε.

«Οι πολίτες θα ψηφίσουν για αυτά τα οποία θα κάνουμε αλλά θα έχουμε άλλη αξιοπιστία αν έχουμε κάνει αυτά που υποσχεθήκαμε», επισήμανε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «κάνω συστηματικά περιοδείες εδώ και 7 χρόνια, βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες και δεσμεύομαι πως θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να τιμήσω την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους. Δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου να εγκαινιάσουμε τα έργα αποκατάστασης στο Μυστρά. Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος που παραδίδουμε. Αυτή η παράταξη τιμά την ιστορία μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε το μέλλον και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων».

Επίσης ανέφερε πως «οι νοσηλευτές μας επιτέλους εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», ενώ μιλώντας για τη Μαριέττα Γιαννάκου τόνισε πως «δώσαμε το όνομα της σε πρόγραμμα για τη ανακαίνιση σχολείων».

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του Κυρ. Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών στη Σπάρτη:

Κύριε Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχε, Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, καταρχάς να πω χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, και στον γιο μου φυσικά. Ευχαριστώ πολύ.

Ήθελα σήμερα, αυτήν την πολύ σημαντική μέρα, μέρα γιορτής, να βρεθώ μαζί σας στην Σπάρτη. Και δεν επιλέξαμε τυχαία την 21η Μαΐου μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού για να βρεθούμε στη συνέχεια το απόγευμα στην Καστροπολιτεία στον Μυστρά, να εγκαινιάσουμε τα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης τα οποία έχουν ολοκληρωθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Είναι μία ακόμα σημαντική παρέμβαση που κάνουμε για την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της πατρίδας μας. Χρηματοδοτείται και αυτή από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι ο 29ος αρχαιολογικός χώρος ή και μουσείο που παραδίδουμε τα επτά χρόνια που είμαστε στη διακυβέρνηση, διότι αυτή η παράταξη τιμά την παράδοσή μας, τιμά την ιστορία μας, τιμά τον πολιτισμό μας και αναδεικνύει αυτό το αόρατο νήμα το οποίο συνδέει την αρχαία Ελλάδα, τη Σπάρτη με το Βυζάντιο, με τη σύγχρονη Ελλάδα.

Είμαστε μια παράταξη η οποία κρατά ζωντανή τις αρχές, τις αξίες μας, την ιστορία μας και την παράδοσή μας, αλλά ταυτόχρονα αγκαλιάζουμε με ενθουσιασμό το μέλλον, στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων και αντιμετωπίζουμε κάθε μεγάλη πρόκληση την οποία μπορεί να συναντήσουμε.

Είμαι σίγουρος, αγαπητέ μου Δήμαρχε, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι επ΄ αφορμή αυτής της πολύ ωραίας και πολύ δυναμικής σύναξης που κάνουμε σήμερα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αμέσως θα γράψουν «ο Μητσοτάκης ξεκίνησε περιοδείες ενόψει των εκλογών».

Τους απαντώ, λοιπόν, ότι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, το κάνω συστηματικά εδώ και επτά χρόνια. Παίρνω δύναμη από το χειροκρότημά σας, από τη στήριξή σας. Βρίσκομαι συνέχεια κοντά στους πολίτες, στην οργανωμένη βάση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στους πολίτες οι οποίοι συντάχθηκαν μαζί μας και το ’19 και το ’23 και τους υπόσχομαι και δεσμεύομαι για ακόμα μια φορά ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας και την αγάπη σας.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα ζητήματα τα οποία αφορούν εδώ, την περιοχή σας, τη Σπάρτη, τη Λακωνία. Θέλω να τονίσω καταρχάς ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη μας και με τον Δήμαρχό μας.

Βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα τα οποία αναδεικνύουν συνολικά την περιοχή σας. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Μυστρά, αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα έργο το οποίο είναι εμβληματικό, το οποίο θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και αυτό δεν είναι άλλο από το υπερσύγχρονο καινούργιο νοσοκομείο, Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, το οποίο θα έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ στη συνέχεια.

Πρέπει όλες και όλοι να είμαστε ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχει συνεισφέρει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα από δωρεές σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν τον πολιτισμό και την υγεία.

Το νοσοκομείο σας, όμως, εδώ, θα αλλάξει τελείως την όψη της πόλης. Θα μας δώσει τη δυνατότητα ενδεχομένως να εξετάσουμε και κάποιες καινοτόμες σκέψεις που αφορούν τη νοσηλευτική σχολή η οποία μπορεί…

Ανοίγω μια παρένθεση. Μόλις πριν από δυο μέρες ανακοίνωσα ότι οι νοσηλευτές μας επιτέλους εντάσσονται στα βαρέα και στα ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Θα αποκτήσει, λοιπόν, η Σπάρτη όχι απλά ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, αλλά και έναν πόλο ιατρικών υπηρεσιών ο οποίος μπορεί να καλύψει όχι μόνο τη Λακωνία, αλλά ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.

Φίλες και φίλοι, μία αναφορά. Η Μαριέττα και το Γεράκι θα ήταν πολύ υπερήφανοι για τη Μαριέττα Γιαννάκου. Μιας και αναφερθήκατε στη Μαριέττα, θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι δώσαμε το όνομα της Μαριέττας σε ένα εμβληματικό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων.

Πέρυσι επισκευάσαμε 431 σχολεία, όλα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Φέτος ελπίζουμε ότι θα κάνουμε άλλα τόσα. Έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων για τρία χρόνια, για να παρέμβουμε να κάνουμε τα σχολεία μας προσβάσιμα, να φτιάξουμε τουαλέτες, να τα ξαναβάψουμε, να φτιάξουμε τους αύλειους χώρους.

Διότι πολλές φορές, φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα, όπως τη βλέπετε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν συναντιέται με τις καθημερινές προτεραιότητες των πολιτών και αυτά τα οποία κουβεντιάζετε κάθε βράδυ στο τραπέζι του σπιτιού σας.

Σας απασχολεί το αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς την ακρίβεια, το πώς θα στηρίξουμε μισθούς και συντάξεις, το αν θα υπάρχουν καλές δουλειές για τα παιδιά μας την επόμενη μέρα, να παραμείνουν στον τόπο μας, αν θα έχετε ποιοτική υγεία, αν θα βελτιώσουμε την εκπαίδευση.

Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες και εγώ έχω κάνει μία συνειδητή επιλογή, ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι, θα έλεγα, στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες.

Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Αντιμετωπίζουμε ως χώρα, ο κόσμος αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω και γι’ αυτές στο Συνέδριό μας.

Επί τη ευκαιρία, θέλω να σας ευχαριστήσω αυτούς που βρεθήκατε στο Συνέδριο. Κάναμε ένα εντυπωσιακό Συνέδριο. Αποδείξαμε ότι τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας είναι η ραχοκοκαλιά μας. Εσείς μας δίνετε δύναμη. Εσείς θα μας οδηγήσετε στις επόμενες εκλογές.

Όμως, ο κόσμος γύρω μας, φίλες και φίλοι, είναι ένας ταραγμένος κόσμος. Και το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου Πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτήν την εποχή να διασχίσουμε.

Σας διαβεβαιώνω ότι στο μέτωπο της εξωτερικής και της αμυντικής πολιτικής ποτέ η Ελλάδα δεν ήταν ισχυρότερη, με περισσότερες συμμαχίες, με ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις. Με την εικόνα της χώρας μας να έχει αλλάξει τελείως στο εξωτερικό. Με την Ελλάδα να έχει αυξημένη αξιοπιστία σήμερα, να είναι μία χώρα-γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής. Η γνώμη μας να μετράει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε όλες τις σημαντικές συζητήσεις οι οποίες γίνονται. Αυτή είναι η Ελλάδα για την οποία έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι.

Αυτό το οποίο θέλω να σας πω, επειδή ξέρω πολύ καλά ότι και τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι εύκολα, αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ένα κύμα εισαγόμενης ακρίβειας. Σας διαβεβαιώνω ότι όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο έχουν τα ίδια προβλήματα.

Αυτό το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στους Έλληνες πολίτες, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, και το πλεόνασμα της ανάπτυξης, για το οποίο αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, θα επιστρέφεται πάντα στην κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται μέρισμα ατομικής προκοπής.

Μπορέσαμε και διαθέσαμε έκτακτα μέχρι στιγμής 800 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι στο νέο κύμα της εισαγόμενης ακρίβειας.

Τον επόμενο μήνα θα διαθέσουμε 150 ευρώ στις οικογένειες για κάθε παιδί, γιατί είμαστε η παράταξη η οποία πιστεύει στην οικογένεια και ξέρουμε ότι άλλες οι ανάγκες μιας οικογένειας η οποία έχει δύο και τρία παιδιά και άλλο ένα ζευγάρι που μπορεί να μην έχει παιδιά, γι’ αυτό και στεκόμαστε και στηρίζουμε απέναντι στην ακρίβεια τις οικογένειες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τους.

Ένα πράγμα όμως θέλω να σας πω: θα ακούσετε πολλές υποσχέσεις. Θα ακούσετε πολλές δεσμεύσεις. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχήλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε πού καταλήξαμε.

Εγώ έχω δώσει μία δέσμευση στους πολίτες και ειδικά στη νέα γενιά η οποία έχει έρθει εδώ δυναμικά σήμερα και δίνει το παρών, ότι ένα πράγμα δεν πρόκειται ποτέ να θέσουμε σε κίνδυνο και αυτό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Ό,τι κάνουμε θα είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και όπως εσείς, ως νοικοκυραίοι που είστε, θέλετε να κληρονομήσετε την επόμενη μέρα στα παιδιά σας περιουσιακά στοιχεία και όχι χρέη -δεν θέλει κανείς να αφήσει χρέη στα παιδιά του-, το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς, όταν μιλάμε για το κράτος.

Είμαι πολύ υπερήφανος, φίλες και φίλοι, γιατί τα τελευταία επτά χρόνια αυτή η κυβέρνηση είχε την ταχύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Γιατί δεν μπορούμε να κληροδοτήσουμε στην επόμενη γενιά ένα μεγάλο χρέος. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη της δικής μας παράταξης.

Οπότε θα ξέρετε ότι τους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία, θα το κάνουμε, όμως, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας και έχοντας πάντα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Δεν πρόκειται να υπονομεύσουμε και δεν πρόκειται να υποθηκεύσουμε τις μεγάλες προσπάθειες τις οποίες έχουμε κάνει.

Γιατί έχουμε πετύχει πολλά. Έχουμε πετύχει πολλά μαζί. Και είχα την ευκαιρία και στο Συνέδριό μας να μιλήσω για αυτά τα οποία είχαμε δεσμευτεί το 2023 ότι θα κάναμε και αυτά τα οποία, τελικά, έχουμε καταφέρει να πετύχουμε. Διότι, ξέρετε, σε μια εποχή όπου αμφισβητούνται συνολικά οι πολιτικοί, που είναι εύκολο να λέμε ότι «οι πολιτικοί είναι όλοι το ίδιο», «να τους πετάξουμε όλους στον κάλαθο των αχρήστων», «να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο», η αξιοπιστία των πολιτικών από τι κρίνεται τελικά; Κρίνεται από το αποτέλεσμα και κρίνεται από τη συνέπεια.

Σας ζητώ λοιπόν, και θα το κάνουμε αυτό μεθοδικά και ζητώ και από τις κομματικές μας οργανώσεις να υποστηρίξουν αυτή τη δουλειά, να πάμε να ξαναδούμε τι είπαμε το 2023 στους πολίτες και τι από αυτά υλοποιήσαμε. Θα διαπιστώσετε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγραμματικού μας λόγου έχει υλοποιηθεί.

Μα θα μου πείτε, οι πολίτες στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν γι’ αυτά τα οποία κάναμε ή γι’ αυτά τα οποία θα κάνουμε; Θα ψηφίσουν γι’ αυτά τα οποία θα κάνουμε, αλλά άλλη αξιοπιστία έχει αυτός ο οποίος μπορεί να πει «παρά τις μεγάλες δυσκολίες, αυτά τα οποία δεσμευτήκαμε τα κάναμε» και άλλη αυτοί οι οποίοι μας είχαν τάξει, όπως είπε ένας φίλος, «λαγούς με πετραχήλια» και είδαμε τελικά που καταλήξαμε.

Επομένως, θα πω μια κουβέντα μόνο μιας και μας λένε οι φίλοι μας για την ανεργία. Την ανεργία την παραλάβαμε το 2019 στο 18%, στη χώρα μιλάμε, εθνικά. Σήμερα είναι κάτω του 8%. Έχουμε δημιουργήσει συνολικά στη χώρα σχεδόν 600.000 θέσεις απασχόλησης.

Για κάθε περιοχή, και για την Λακωνία, εκπονούμε ένα ειδικό περιφερειακό αναπτυξιακό σχέδιο. Πρέπει να πάμε σε κάθε περιοχή να δούμε τι δουλειές μπορούμε να δημιουργήσουμε, τι επενδύσεις μπορούμε να προσελκύσουμε, τι υποστήριξη μπορούμε να παρέχουμε σε κάθε περιοχή.

Ήταν να βρεθώ αλλά δεν τα κατάφερα τελικά στη Νεάπολη για να εγκαινιάσω μια σχολή, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, για την οποία είχα δεσμευτεί και την οποία κάναμε πράξη.

Σας διαβεβαιώνω, μιας και μιλάτε για δουλειές, ότι εδώ είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι ένα ανεκμετάλλευτο στολίδι ως προς την τουριστική της ανάπτυξη. Ο Μυστράς, ο Ταΰγετος, η Σπάρτη, το αρχαιολογικό μουσείο το οποίο θα γίνει -είναι δέσμευσή μου ότι θα ολοκληρωθεί το καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο-, η ανάδειξη του ονόματος της Σπάρτης. Η Σπάρτη είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο.

Προσέξτε να δείτε κάτι ενδιαφέρον: ο Πρόεδρος της Κίνας -ακούστε το αυτό, έχει ένα ενδιαφέρον- μιλώντας μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο αναφέρθηκε στον Θουκυδίδη, στην «παγίδα του Θουκυδίδη». Ένας τίτλος ενός βιβλίου με αφορμή, πήρε την ιδέα ο συγγραφέας από τη σύγκρουση, τον Πελοποννησιακό πόλεμο, τη σύγκρουση της Σπάρτης με την Αθήνα.

Δείτε, λοιπόν, πώς η Σπάρτη με τον τρόπο της έφτασε μέχρι τις συζητήσεις του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι μεγάλη δύναμη έχει το όνομα της Σπάρτης και η Λακωνία και πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Έχετε κάθε λόγο να είστε αισιόδοξοι.

Θέλω να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τη Λακωνία. Αισθάνομαι πράγματι ότι έρχομαι σε μία περιοχή η οποία αποτελεί διαχρονικό «κάστρο» της παράταξής μας -μιας και μιλάμε για καστροπολιτεία. Και θέλω να ξέρετε ότι είστε πάντα μέσα στην καρδιά μου.

Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μέχρι τις εκλογές του ’27. Θέλω, όμως, να βγείτε έξω, ειδικά τα στελέχη μας, να ξανασυναντηθούμε με τους φίλους μας οι οποίοι μας στήριξαν το ’19 και το ’23.

Προφανώς μπορεί να υπάρχουν παράπονα, προφανώς μπορεί να υπάρχουν δυσαρέσκειες. Είμαστε στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης, αυτά είναι αναμενόμενα. Και λάθη έχουν γίνει και τα έχουμε αναγνωρίσει.

Αλλά τελικά το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι ένα: Ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί σταθερά να πάει τη χώρα μπροστά. Ποια είναι η παράταξη εκείνη η οποία μπορεί να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δεύτερο εξάμηνο του 2027, θυμίζω-, ποια είναι η παράταξη η οποία μπορεί να κρατήσει τη χώρα ασφαλή και ποια είναι τελικά η παράταξη που παρά τις δυσκολίες μπορεί να εγγυηθεί πρόοδο, ευημερία και προκοπή σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα.

Αυτή η παράταξη είναι η Νέα Δημοκρατία και σας ευχαριστώ από καρδιάς που τη στηρίζετε με τόσο εμφατικό τρόπο.

Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και πάλι στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Ραντεβού το απόγευμα στις 18:00 στον Μυστρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.