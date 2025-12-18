ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ-ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Τη στήριξη της Ελλάδας σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή λύση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, θέτοντας ωστόσο σαφείς προϋποθέσεις νομικής και δημοσιονομικής ασφάλειας. Στις δηλώσεις του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη ναυπήγηση της φρεγάτας «Κίμων», λέγοντας ότι «η καρδιά της Ελλάδας χτυπά» στο ναυπηγείο όπου κατασκευάζεται το πλοίο.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει» είπε και πρόσθεσε ότι η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει την χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή».

Ωστόσο ο Πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η όποια λύση θα γίνει αποδεκτεή υπό τον όρο ότι αυτή θα είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Σημειώνεται ότι οι επιλογές για την ώρα είναι δύο ή τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια ή κοινός δανεισμός.

Επίσης, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, σε περίπτωση χρηματοδότησης στρατιωτικών αναγκών, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι εθνικές προτεραιότητες των κρατών-μελών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας οφείλει να συνδέεται και με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Αναφερόμενος σε άλλο σκέλος της Συνόδου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι ξεκινά η συζήτηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για την απαρχή μιας μακράς και απαιτητικής διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα, όπως είπε, στηρίζει σταθερά τις βασικές πολιτικές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, εννοώντας ως διακριτά στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι και να μην υπάρξει κανένας ζημιωμένος από τυχόν συμψηφισμούς ώστε αυτές οι παρεμβατικές πολιτικές να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις συνθήκες ζωής για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδιαίτερα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη ναυπήγηση της φρεγάτας «Κίμων», της πρώτης από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra για το Πολεμικό Ναυτικό, λέγοντας ότι σήμερα η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στο ναυπηγείο του Λοριάν.

«Θέλω να επισημάνω ότι σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή».