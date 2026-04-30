Για δεύτερη φορά μέσα σε 24 ώρες – η πρώτη ήταν στο προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο- ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να τοποθετηθεί χθες (29/4) για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Η αναφορά του πρωθυπουργού έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου και αποτέλεσε μία νέα έμμεση απάντηση σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που «γκρινιάζουν» για τον τρόπο διακυβέρνησης, με το πιο ηχηρό περιστατικό διαφοροποίησης μέχρι τώρα την κοινή επιστολή 5 μελών της ΚΟ του κόμματος με την οποία άσκησαν έντονη κριτική στο επιτελικό κράτος.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, ειδικά σε μία περίοδο που οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτηση του στο υπουργικό επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να αναδείξει τη συμβολή των βουλευτών στην άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, φέρνοντας ως παράδειγμα τη συμμετοχή τους στη διαβούλευση για τη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών. «Αυτό είναι μία απάντηση στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου κάθε περιφέρειας. Είναι ακριβώς εκεί που θέλουμε συμμετοχή του βουλευτή: στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του», είπε ο πρωθυπουργός σε μία εμφανή κίνηση να τονίσει τη σημασία του ρόλου του κάθε βουλευτή.

Παράλληλα όμως έστειλε και ένα μήνυμα για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους, τονίζοντας και τη διαφορά στις αρμοδιότητες που έχει ο καθένας.

«Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος. Το επιτελικό κράτος αφορά εμάς, αφορά την εκτελεστική εξουσία, όχι την νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες οι υποχρεώσεις της Βουλής. Αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας με νόημα ότι «όμως, σε αυτή την περίπτωση, η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μία ξεχωριστή σημασία.»

Είναι εμφανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκινήσει μία απαιτητική άσκηση ισορροπίας. Από τη μια θέλει να κατευνάσει τα πνεύματα εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας και από την άλλη να σταματήσει κάθε συζήτηση για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους. Και βέβαια να περιορίσει τις αφορμές για άσκηση κριτικής από την αντιπολίτευση που ήδη εξαπολύει πυρά για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να περιοριστεί άμεσα η εσωστρέφεια και η «γκρίνια» των βουλευτών ώστε η συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος που θα γίνει σε μία εβδομάδα από σήμερα να διεξαχθεί σε καλύτερο κλίμα.

Επίθεση στην αντιπολίτευση για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο

Στην τοποθέτηση του στο υπουργικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης καθώς και σε διακρατικές συμφωνίες -όπως με τη Γαλλία αλλά και το Κατάρ- που μπορούν να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα όμως εξαπέλυσε επίθεση κατά της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το ρόλο της κατηγορώντας την ότι διολισθαίνει «σε ακραία συνθήματα, σε μια απεχθή ρητορική η οποία είναι μάλλον δανεισμένη από τον υπόκοσμο του διαδικτύου και σίγουρα δεν τιμά κόμματα τα οποία είναι κοινοβουλευτικά.»

Κάνοντας αναφορά στα όσα έχει ακούσει σε προσωπικό επίπεδο – «πόσες φορές με έχουν αποκαλέσει “δολοφόνο” και “μειοδότη”»- ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στις κατηγορίες κατά του κόμματος που έχει παρουσιαστεί από την αντιπολίτευση ως «μαφία», «συμμορία», «εγκληματική οργάνωση».

«Είναι ένας κατήφορος, ο οποίος σπέρνει δηλητήριο και μίσος σε ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς έχουμε χρέος αυτόν τον κατήφορο να τον σταματήσουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός ενώ έβαλε στο στόχαστρο του το ΠΑΣΟΚ, χωρίς όμως να το κατονομάσει.

«Και, δυστυχώς, θα πω και πάλι, ακόμη και «θεσμικά» κόμματα, με μεγάλη, θα έλεγα, ορμή, μπαίνουν σε αυτόν τον χορό της τοξικότητας. Θα το ξαναπώ, είναι ανεύθυνο, είναι λυπηρό».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν θα ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή καθώς «το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι να παρασυρθούμε σε έναν βούρκο και αντί για πολιτική αντιπαράθεση να επικρατεί η λάσπη. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απαντάμε με το έργο μας.»

