Από σήμερα και κάθε Νοέμβριο, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους.

Στην επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 900.000 ενοικιαστές αναφέρεται με ανάρτησή του στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης . «Ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους, γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και εξηγεί: «Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως €800 με προσαύξηση έως €50 για κάθε παιδί . Επίσης το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα €1600 όταν η οικογένεια εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας καλύπτει και φοιτητική στέγη . Γι αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που διακιούνται». «Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας» υπογραμμίζει επίσης ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγοντας σημειώνει: «Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».

