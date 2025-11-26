Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι θετική η πρόοδος που διαφαίνεται στις συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, με αξιοπρέπεια για την Ουκρανία.

Επίσης υπογράμμισε ότι το απαραβίαστο των συνόρων οφείλει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν μπορεί να μπαίνει σε διαπραγμάτευση η ανάγκη για ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

