Την αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με την οδήγηση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», που έγινε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Γλυφάδα.

Ο Πρωθυπουργός, συμμετέχοντας σε πάνελ, έκανε λόγο για στοχευμένες παρεμβάσεις υπογραμμίζοντας ότι «σώσαμε πέρσι πάνω από 140 ζωές». Όπως εξήγησε, «πετύχαμε να καταστήσουμε την ίδια την κοινωνία συμμέτοχη» και αναφερόμενος στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εστίασε στην κατανόηση των πολιτών στους ελέγχους αλκοτέστ, στην αλλαγή συμπεριφοράς σχετικά με τη χρήση αλκοόλ και οδήγησης καθώς και στην καθολική χρήση κράνους τονίζοντας ότι πλέον είναι μηδενική η ανοχή σε αυτή την παράβαση.

Επίσης μίλησε για τη σημασία που αποδίδει στην τεχνολογία και στις υποδομές. Ειδικά για τη χρήση της τεχνολογίας και την καταγραφή από κάμερες την κατάσταση στους δρόμους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με την πιλοτική χρήση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, «θα έρχονται πολλές κλήσεις, ειδικά για κόκκινο». Πρέπει να ξέρει ο οδηγός ότι αν παρανομήσει, κάποιος θα τον εντοπίσει. Και με ψηφιακό τρόπο, χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινο χέρι, θα γίνουν τα δέοντα. Δεν έχουμε στόχο να βγάλουμε χρήματα αλλά να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουμε λιγότερες παρανομίες».

Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι λόγω της ψηφιοποίησης μπαίνει τέλος και στο ρουσφέτι. «Ας το ξεχάσει οριστικά και αμετάκλητα όποιος θέλει να σβήσει κλήση με ένα τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία πολιτική που θέλει υπομονή και επιμονή, ανέδειξε παρεμβάσεις όπως τη μείωση του ορίου ταχύτητας μέσα στις πόλεις από τα 50 χλμ στα 30, σημείωσε την ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση τραυμάτων από τροχαία -που πολλές φορές είναι πολύ βαριά τραύματα- μίλησε για την ενίσχυση των υποδομών με την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων και τη βελτίωση των υφιστάμενων και αναφέρθηκε στη σημασία της αντικατάστασης του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων με νέα πιο ασφαλή, εξηγώντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βοηθά τους πολίτες να προχωρούν σε αυτή την κίνηση, όσο της επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες.

Έμφαση έδωσε και στη σημασία της εκπαίδευσης των μικρών παιδιών, μέσω προγραμμάτων που γίνονται σε σχολεία, καθώς πολλές φορές τα παιδιά επιβάλουν αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς στους γονείς.

Μεγάλη η μείωση των τροχαίων – Αυξήθηκαν τα αλκοτέστ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τη μεγάλη μείωση των τροχαίων θέτοντας ως στόχο να φτάσει η χώρα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα θανατηφόρα τροχαία μειώθηκαν κατά 22% ενώ γίνονται πλέον πολλά περισσότερα αλκοτέστ. Μέσα στο 2025 διενεργήθηκαν 7 εκατ. έλεγχοι και βρέθηκε θετικό στη χρήση αλκοόλ το 1,9% των οδηγών ενώ πριν από λίγα χρόνια το ποσοστό αυτό έφτανε στο 5%. Τους πρώτους μήνες του 2026 το ποσοστό μειώθηκε περισσότερο και συγκεκριμένα φτάνει στο 0,8% ενώ διενεργούνται περίπου 150.000 έλεγχοι μηνιαίως.

Για την αλλαγή κουλτούρας στην οδήγηση μίλησαν επίσης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, που εστίασε στο θέμα της αυξημένης αστυνόμευσης, ο υπουργός Ψγφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, που αναφέρθηκε στη χρήση των καμερών, μία δράση που βοηθά στο να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τη σημασία της εκπαίδευσης, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που υπογράμμισε τη σημασία του νέου ΚΟΚ δίνοντας ως παράδειγμα το ότι για πρώτη φορά έγινε κακούργημα η εγκατάλειψη και ανέδειξε τη χρησιμότητα της παράτασης λειτουργίας των μέσων μεταφοράς για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των νέων και την αποφυγή της χρήσης κάποιου οχήματος τις ώρες μετά από διασκέδαση.