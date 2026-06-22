Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το κυβερνητικό επιτελείο προωθεί το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» αναδεικνύοντας το έργο και τις παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός και στελέχη της κυβέρνησης πραγματοποιούν επισκέψεις σε όλη τη χώρα για την παρουσίαση ολοκληρωμένων έργων και την ενίσχυση της επικοινωνίας με τους πολίτες.

Ειδικό βάρος δίνεται στην Πελοπόννησο λόγω της πολιτικής επιρροής του Αντώνη Σαμαρά και στην προσπάθεια ενίσχυσης της συσπείρωσης του κόμματος.

Παράλληλα, προγραμματίζονται στοχευμένες επισκέψεις στη Θεσσαλία και άλλες περιφέρειες όπου καταγράφεται πτώση στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας.

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Σταθερή θέση του κυβερνητικού επιτελείου είναι η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η όλο και περισσότερο χρήση του συνθήματος «το είπαμε, το κάνουμε» έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για παρεμβάσεις και δράσεις που τους βελτιώνουν την καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαίο που σε κάθε περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει αναφορά σε κάποιο έργο που τελείωσε πρόσφατα ή που είναι σε φάση υλοποίησης. Τελευταίο παράδειγμα η πρόσφατη επίσκεψη του στην περιοχή της Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που αυτή την περίοδο κατασκευάζεται ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο ενώ παρουσιάστηκε και το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας.

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Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτηρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα έργο σημαντικό για την κυβερνοασφάλεια και την ψηφιακή θωράκιση της χώρας.

Για το επόμενο διάστημα -και μέχρι το τέλος Ιουλίου- το Μέγαρο Μαξίμου οργανώνει ένα πρόγραμμα επισκέψεων του πρωθυπουργού αλλά και πρωτοκλασάτων υπουργών και στελεχών του κόμματος σε διάφορα σημεία της χώρας, με μια διπλή στόχευση. Από τη μια θα παραδίδονται ή θα παρουσιάζονται σημαντικά έργα και από την άλλη τα κυβερνητικά κλιμάκια θα έρχονται κοντά με τους πολίτες, σε μία προσπάθεια να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση ενόψει των εθνικών εκλογών -όποτε και αν γίνουν.

Το βάρος σε στοχευμένες περιφέρειες

Η εβδομάδα που ξεκινάει βρίσκει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς την Πελοπόννησο. Δεν αποτελεί μυστικό ότι υπάρχει προβληματισμός εντός της κυβέρνησης για τα επόμενα βήματα του Αντώνη Σαμαρά και από τη στιγμή που είναι ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, υπάρχει σχεδιασμός για έντονη παρουσία της Νέας Δημοκρατίας σε μία περιοχή που ο Μεσσήνιος πολιτικός ασκεί σημαντική επιρροή.

Κωστής Χατζηδάκης, Μάκης Βορίδης, Νίκη Κεραμέως, Όλγα Κεφαλογιάννη, Μαργαρίτης Σχοινάς, Θάνος Πλεύρης, Νίκος Παπαθανάσης, εννοείται ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης αλλά και μία σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρς περιοδείες σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου.

Μεγάλη βαρύτητα θα δοθεί και στη Θεσσαλία καθώς προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα σχέδιο επίσκεψης υπουργών όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη και άλλων. Πρόκειται για μία περιοχή που παραδοσιακά η Πειραιώς είχε υψηλά ποσοστά αλλά που τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις της κυβέρνησης με τον αγροτικό πληθυσμό έχουν δοκιμαστεί. Και η προσπάθεια που θα γίνει θα είναι να κερδίσει ξανά αυτόν τον κόσμο η Νέα Δημοκρατία, κάτι που θα επιχειρήσει συντονισμένα και σε άλλες περιφέρειες της χώρας που καταγράφεται πτώση στις δημοσκοπικές επιδόσεις.