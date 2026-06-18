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Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα προστατεύει τους πόρους για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία κοινού χρηματοδοτικού εργαλείου για επενδύσεις στην ενέργεια και την άμυνα, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Πρωθυπουργός θα αναδείξει την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας για την αντιμετώπιση του εμπορικού ελλείμματος και θα τονίσει τη σημασία των διπλωματικών λύσεων στη Μέση Ανατολή.

Πριν τη Σύνοδο, ο κ.

Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση σχετικά με το ελληνικό μοντέλο κοινωνικού διαλόγου και την εφαρμογή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τα βασικά θέματα στην ατζέντα των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 (ΠΔΠ), οι τελευταίες εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια και οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες.

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Ειδικά για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η ελληνική πλευρά θεωρεί κομβική τη διαπραγμάτευση του καθώς από το αποτέλεσμα της θα καθοριστεί σε σημαντικό βαθμό η πορεία που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.

Σταθερή θέση της Ελλάδας, όπως σημειώνουν και συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η ευθυγράμμιση που πρέπει να έχουν οι στόχοι της ΕΕ με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Και οι πόροι που υπάρχουν σήμερα, μαζί με αυτούς που θα δημιουργηθούν, θα πρέπει να υπηρετούν τις στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα θεωρεί ότι πρέπει να προστατευθούν πόροι για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική ενώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη.

Επίσης, μία από τις θέσεις που έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργός είναι η ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ενέργεια και άμυνα. Πρόκειται για μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να υπάρξει ένα ταμείο στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης που δημιουργήθηκε για να στηριχθούν οι οικονομίες των κρατών-μελών από τις συνέπειες της πανδημίας.

Επίσης η Αθήνα θεωρεί ότι απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρόκειται για μία θέση που έχει εκφράσει ανοιχτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το εμπορικό έλλειμμα έναντι της Κίνας και αναμένεται να την επαναλάβει και σε αυτή τη Σύνοδο.

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Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το πρόβλημα εντοπίζεται στις αδυναμίες της Ευρώπης σε μία σειρά από κρίσιμους παράγοντες όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και ο τρόπος λειτουργίας της Κοινής Αγοράς και για αυτό απαιτούνται επενδύσεις και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις.

Επίσης ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη συλλογικής ευρωπαϊκής άμυνας που θα μπορεί να καλύπτει την οποιαδήποτε απειλή για την Ευρώπη.

Σχετικά με τις συζητήσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τονίσει την ανάγκη διπλωματικών λύσεων για να αποκλιμακωθεί η κρίση και να επιστρέψει η ειρήνη στην περιοχή ενώ έχει επισημάνει πολλές φορές τη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας. Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η χώρα συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

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Πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση που θα διεξαχθεί σήμερα στις 11:00 (τοπική ώρα).

Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η Εθνική κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», και έχει ως στόχο να αναδείξει το ελληνικό παράδειγμα ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν επίσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Roxana Minzatu, αρμόδια για ζητήματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Ποιοτικών Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας και ο Seamus Boland, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

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