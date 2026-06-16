Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή την ώρα μιλά σε συγκέντρωση πολιτών στη Βούλα, όπου αναμένεται να αναδείξει το κυβερνητικό έργο και να θέσει εκ νέου τα διλήμματα των εκλογών που θα γίνουν το 2027.

Λίγη ώρα νωρίτερα έκανε αυτοψία στο ρέμα Κόρμπι, ένα σημείο που έχει πλημμυρίσει πολλές φορές στο παρελθόν -τελευταία φορά πριν από λίγους μήνες- και που είναι σε εξέλιξη η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που προβλέπεται να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2027.

Advertisement

Advertisement

Κατά την περιοδεία του στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης επισκέφθηκε και το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ένα από τα 156 Κέντρα Υγείας σε όλη την Ελλάδα που έχουν ανακαινισθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και τόνισε ότι η βελτίωση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)