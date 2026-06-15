Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Όπως ενημερώνουν στελέχη της κυβέρνησης, τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.