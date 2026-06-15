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Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Όπως ενημερώνουν στελέχη της κυβέρνησης, τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

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Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στην ατζέντα η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, το μεταναστευτικό, η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συζητήθηκε ακόμη η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό. Όπως ενημερώνουν στελέχη της κυβέρνησης, τέθηκε, επίσης, το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων.