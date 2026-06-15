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Με το σύνθημα «κάθε μετράει» ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τον προεκλογικό μαραθώνιο, με στόχο να γυρίσει όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσει το έργο της κυβέρνησης και να μιλήσει με πολίτες αναδεικνύοντας και το κεντρικό διακύβευμα της εκλογικής μάχης -όποτε και αν αυτή δοθεί.

«Θα θέσουμε σε κίνδυνο όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει με πειραματισμούς τους οποίους δοκιμάσαμε στο παρελθόν ή θα εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση η οποία, παρά τα όποια λάθη της, αναντίρρητα έχει πάει τη χώρα μπροστά;», διερωτήθηκε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Ρόδο, το μεσημέρι του Σαββάτου, και αυτό το ερώτημα θα το θέτει όλο και πιο συχνά το επόμενο διάστημα στις επισκέψεις που θα κάνει στην ελληνική περιφέρεια.

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Παράλληλα θα εστιάζει και στην έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για τη χώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η σύγκριση αυτή ενισχύει το κυβερνητικό αφήγημα, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από τη μία υπάρχει ένα κυβερνητικό έργο που ήδη το βλέπουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους και από την άλλη κάποιες υποσχέσεις, που όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Προτεραιότητα η αντιμετώπιση της ακρίβειας

Το πεδίο της οικονομίας είναι το σημείο-«κλειδί» για την εκλογική μάχη που θα δοθεί. Τις τελευταίες εβδομάδες -από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μετά- ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει συνεχείς αναφορές στην «τσέπη του πολίτη» τονίζοντας ότι αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Το πως ακριβώς θα στηριχθεί το εισόδημα των πολιτών θα περιγράφεται με ακρίβεια στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα καταρτίσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Εκεί θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του σχεδιασμού της Πειραιώς και το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι η πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τα νοικοκυριά αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

Για την ώρα δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για το πλέγμα των μέτρων που θα ανακοινωθούν καθώς θα παίξουν ρόλο και οι διεθνείς εξελίξεις. Ειδικά η εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις επιλογές της κυβέρνησης. Αν ισχύσει η συμφωνία ειρήνης που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να μειωθούν σε πολύ σημαντικό βαθμό οι πιέσεις που ασκούνται στην ελληνική οικονομία. Σημαντικό ρόλο επίσης θα έχουν και οι συζητήσεις που θα γίνουν στις Βρυξέλλες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οπότε πριν καταλήξουν στο Μέγαρο Μαξίμου για το πλήρες περιεχόμενο του «πακέτου» της ΔΕΘ, θα έχουν υπολογιστεί όλα τα δεδομένα.

Μέχρι τότε ο προεκλογικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την παράδοση πολλών έργων που είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκονται σε τελικό στάδιο υλοποίησης αλλά και η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η αντιμετώπιση παθογενειών αλλά και παράνομων πρακτικών που έρχονται από το παρελθόν. «Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι» ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω της κυριακάτικης ανάρτησης του ο πρωθυπουργός, με αφορμή τις αποκαλύψεις για το οργανωμένο κύκλωμα στις πολεοδομίες, δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για καταπολέμηση της διαφθοράς.